Norske fotballklubber bestemmer seg for å boikotte verdensmesterskapet

Under press fra grasrotaktivister er Norges Fotballforbund (NFF) det En ekstraordinær konferanse Å avgjøre om du vil savne det store fotballarrangementet.

Begge sider er aktive. Jeg er ikke sikker på resultatetForbundspresident Terje Svendsen sa til AFP i forkant av møtet. En talsmann for Norway Supporters Alliance, Ole Kristian Sandvik, sa at kampene i Gulf-landet er i 2022.Dessverre er det som å leke på en kirkegård, “ved å bruke et begrep som ofte brukes av motstandere av Norges deltakelse.

Norge, som ikke har kvalifisert seg for en større internasjonal konkurranse siden Euro 2000, er For tiden på fjerdeplass i verdensmesterskapskvalifiseringen. Så selv om kvalifisering virker en skremmende oppgave, kan resultatet av avstemningen ha innvirkning på om Norge og Hennes stjerne er Erling Braut Haaland – En av de viktigste eiendommene i verdensfotballen – Fortsett å spille kvalifiseringskamper.

Boikottbevegelsen startet da Tromso IL startet Jeg uttalte meg mot påståtte brudd på menneskerettighetene i februar. “Vi kan ikke lenger sitte og se folk dø i fotballens navn,” sa første divisjonsklubben. Qatar har Hun har blitt kritisert for behandlingen av arbeidsinnvandrereMange av dem er involvert i å bygge stadioner og infrastruktur for verdensmesterskapet i 2022, med aktivister Arbeidsgivere anklaget for utnyttelse Tvinge arbeidstakere til å arbeide under farlige forhold.

I mellomtiden insisterer de katariske myndighetene på det Jeg gjorde mer enn noe land i regionen For å forbedre arbeidernes velferd. En talsperson for Qatari-arrangørene satte antall omkomne på byggeplasser I “Three” siden 2014, med 35 andre som døde fra arbeidsplassen sin, og utfordret det tunge antallet rapportert av noen rettighetsgrupper.

Nesten halvparten av nordmenn, 49 prosent støtter en boikott, mens Bare 29 prosent mot, I følge en meningsmåling publisert av VG-avisen onsdag.

Tom Hugley– Det er ingen tvil om at dette verdensmesterskapet kommer til å bli det beste, sa en tidligere profesjonell fotballspiller til PR-offiser for Tromso IL til AFP. Hva burde vært gitt til Qatar. “Forholdene der er avskyelige, og mange mennesker har mistet livet,” la han til.

Boikotten er vanskelig å oppnå

Nasjonalt fotballforbund (NFF) følte press fra grasrotkampanje og henviste saken til en ekstraordinær konferanse som på søndag samlet sine åtte-medlemmer eksekutivkomité, representanter for 18 provinser og hundrevis av profesjonelle og amatørklubber. Diskusjoner vil dreie seg om funnene til et ekspertpanel som, bortsett fra to medlemmer som representerer fans, allerede har motarbeidet en boikott.

“For at en boikott skal lykkes, trenger du en kritisk masse bak den, en opposisjon som er krevende i landet, og FN for å legge press på myndighetene, næringslivet, fagforeninger og sivilsamfunn for å presse dem til det lange -periode, “sa komiteens leder Sven Mollycliffe denne uken. Historisk sett er det få suksesser.”

I stedet for en boikott anbefalte komiteen 26 tiltak for å konsolidere og konsolidere gevinsten i Qatar, men også for å sikre at FIFA ikke engasjerer seg i den såkalte “sportsvask” – polering av landets image gjennom en større sportsbegivenhet. . Det norske landslaget har allerede protestert på forholdene i Qatar, men stoppet kort for å ringe etter boikott.

Foran de siste kampene hadde Borussia Dortmund-stjernen Haaland, kaptein Martin Odegaard og resten av laget t-skjorter med slagord som “Menneskerettigheter på og utenfor banen”. Andre land, som Tyskland, Nederland og Danmark, fulgte etter.

På den annen side mener FIFA at tildelingen av å være vertskap for verdensmesterskapet i Qatar åpnet døren til sosial fremgang. “Vi vet at det fortsatt er arbeid å gjøre, men vi må erkjenne den betydelige fremgangen som er gjort på veldig kort tid,” sa FIFA-president Gianni Infantino i mai.