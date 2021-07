Norske håndballspillere for kvinner ble bøtelagt for uniformer

Søndag valgte det norske damehåndballaget for kvinner å bruke shorts under bronsemedaljekampen på European Beach Handball Championship i Bulgaria. Mandag ble spillerne bøtelagt.

I henhold til reglene satt av International Handball Association, kvinnelige strandhåndballspillere Bruk bikinibukser “Med en tett passform, skjær i en oppadgående vinkel mot toppen av foten.” På sidene skal bunnen ikke være mer enn fire tommer. (Menn, FYI, kan ha på seg en fire-tommers shorts over kneet, den eneste forutsetningen er at de ikke kan være “for baggy.”)

Dette er ikke en ny utgave for kvinnelige spillere. Norges håndballforbund (NHF) president Kare Khair Leo New York Times Systemet er Klaget over ensartede vilkår siden 2006. Den franske landstreneren Valerie Nicolas sa til den norske avisen at reglene var “urettferdige”. Verdensgjeng, “Vi mistet spillere på grunn av søksmål. Spillere forteller meg at de føler seg ukomfortable og nakne.” Han la til at bikinibunner kan hindre bevegelse og kan være pinlig når spillere er i sin periode eller av religiøse grunner.

For å si det rett ut, sa den norske spilleren Martin Welfler Nå, “Jeg vet ikke hvorfor vi ikke kan spille i shorts. Med så mye kroppsskamring og ting som dette i disse dager, kan du bruke litt mer mens du spiller.” Denne regelen er spesielt uakseptabel fordi den oppfordrer jenter til å leke. “Det er veldig trist fordi de beste spillerne ikke deltar.”

Spillerne ble ilagt en bot på 150 (omtrent 7177) hver av Det europeiske håndballforbundet, og Leo sa at NHF ville betale boten. Spillere kom sammen for å bryte reglene i håp om å gjøre oppmerksom på den seksuelle regelen, og denne historien er viral, det siste eksemplet på kvinnelige idrettsutøvere som må håndtere identiske dobbeltmoral. Påminnelse: Dette er idrettsutøvere i verdensklasse. Det siste de må bekymre seg for er forlegenheten i uniformen.

En talsmann for International Handball Association sa Nå Hun vet ikke årsaken til reglene, men organisasjonen “passer på det internt.” I mellomtiden sa en talsmann at European Handball Federation planlegger å diskutere endring av reglene på et møte i november. Times. Vi håper at det internasjonale skriket vil føre til endring.

Bildekilde: Getty / Ilner Dukpatov / Epsilon