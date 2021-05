Norske kvinner rydder PR-H i softball dobbel topptekst | Nyheter, sport, jobber

NORGE – I dobbeltkoplingen av Skyline Central Conference var det en norsk feiing som beseiret Lady Knights 18-2 og 5-1 i settet på Marion Park mandag ettermiddag.

Norge kontrollerte kampen med en 14-løp andre omgang.

Riddere Sophomore Kali Stanzina kjørte fire omganger for ridderne, og tok fire slag. Han gikk 2-3 med 2, 2 med en trippel og dobbel fra platen og scoret tre løp.

Hannah Burkland fortsatte med å score 3-4 og McKenzie Kilroy og Andy Carlson fortsatte med å score 2-3, med alle tre jentene som scoret to løp. Carlson 2 doblet Reserve Bank, og Kilroy la til en Reserve Bank.

Esther Oswald scoret en trippel og Abby Ingersoll doblet for Broncos. Oswald kjørte alle fire omgangene til Broncos.

Box score R / H / E.

BR-H 0 0 1 1 – 2/5/5

Norge 0 14 1 3 – 18/13/0

I Game Two tok Berkland distansen med syv streik til Norge, mens ingenting skjedde på syv omganger. Hun gikk også 2-4 av platen ved å score et løp.

Kilroy gikk 2-2 og scoret et løp for Norge, mens lagkamerat Taylor Adams fanget 2 for Reserve Bank.

Knights går tilbake til aksjon i ettermiddag da de er vert for Niagara i en dobbelhode på Marion Park.

Box score R / H / E.

BR-H 1 0 0 0 0 0 – 1/6/3

Norge 2 0 0 0 0 3 X – 5/7/0