Delford og Regin blir knutepunkter for ledende agroteknologiske virksomheter – og NoFens har valgt Newport som sin britiske base etter å ha fått støtte fra rådets stiftende styre.

Nofenz har utviklet et gjerdefritt beitesystem ved hjelp av soldrevne GPS-krager som gjør at dyr kan holde seg innenfor et bestemt område.

Teknologien brukes allerede av 25 kunder over hele Storbritannia og grunneiere som beiter storfe, sauer og geiter i Norge, Spania, Frankrike, Tyskland, Belgia og Italia.

Grunneiere tegner et kart på telefonapplikasjonen for området der de vil gjerde. Soldrevne GPS-krager spiller en melodi for å advare dyr når de nærmer seg den usynlige gjerdelinjen, og dyr lærer å ikke krysse den mens de leker med den.

Siden april har Knophen utviklet sin britiske base ved Agricultural Engineering Precision Innovation (Agri-EPI) Centre på Harper Adams University campus i Edmund.

Delford & Regin Council og dets Enterprise Delford Internal Investment Group støtter NoFence UK om visum-, skatte-, eiendoms- og rekrutteringsspørsmål, samt samarbeid og kommunikasjon med akademikere.

Chinney Foss Poodle, leder for salg og markedsføring, NoFens, Storbritannia:

“Department of International Trade har støttet oss ved å identifisere de beste mulighetene for oss i Storbritannia, og vi har blitt introdusert for Delford & Regin Council. Fantastisk når testet.

“Å ha et hjem i sentrum åpner ikke bare for muligheter for en større sektor, men hjelper også forskningssektoren med å utvikle nye produkter.”

En talsmann for Enterprise Delford sa: “Dette er en stor utenlandsk direkte investering (FDI) -suksess for vår region og agro-EPI-knutepunktet, som tiltrekker seg en banebrytende agroteknologisk virksomhet i forkant av det fremtidige landbruket. Jobber for distriktet. “

Jane Lysett, en spesialist i agrifute ved Midlands Engine Investment Centre, sa: “Nofences flytting til Newport, England, er en utenlandsk suksess for utenlandsk investering.