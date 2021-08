Norske og russiske krigsskip skjerper avtale om åpenhet om flyreiser

Norge har inngått en utvidet sikkerhetsavtale med Russland som vil omfatte forsterkede protokoller for å unngå høyrisikomøter mellom fly og marinefartøyer i Helsinki-Upper North-regionen. Avtalen kommer på et tidspunkt da Norge og Russland intensiverer militære operasjoner der.

Den fornyede avtalen inkluderer ny utvikling i den eksisterende maritime avtalen (INCSEA) mellom de to landene. “Sannheten er at vi ser flere militære operasjoner helt nord i Norge. Russland har økt operasjonene og det norske forsvaret har økt sin tilstedeværelse,” sa forsvarsminister Frank Bake-Jensen.

Bucke-Jensen sa at disse målte militære operasjonene i nordområdene var avgjørende for å gjennomgå INCSEA og styrke operasjonelle mekanismer for å sikre økt sikkerhet mellom de to landenes hærer. Norge og Russland signerte det første INCSEA i 1990.