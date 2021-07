Norske Telenor selger Myanmar-virksomheten til M1 Group for 900 millioner kroner

Det norske teleselskapet Telenor kunngjorde nylig at de har avtalt å selge 100 prosent av mobilvirksomheten i Myanmar til M1-konsernet for 900 millioner kroner.

Media E24 Avgjørelsen skyldes situasjonen i landet, som er i konflikt, og rapporterer at om lag 470 millioner kontrakter vil bli betalt på fem år.

For E24 sier administrerende direktør Sequei Brecke: “Dette er en veldig trist dag. Nå som vi forlater landet, er det trist ikke bare for Telenor, men også for det som skjer i Myanmar.” Konsernsjef Telenor sier at han har “vurdert en rekke alternativer de siste ukene” og at “denne prosessen har pågått til nylig” før avtalen 7. juli ble signert.

Sequei Brecke sier også at han ikke har noen statistikk over hvor mye salg som vil bli regulert, men på konsernnivå har Telenor fulgt landet nøye siden 1. februar og sa at det har tatt tid for selskapet når det gjelder ressurser. “Slik er det,” sier han.

Avtalen er verdsatt til rundt 5,2 milliarder dollar. Det sier M1 Group, et investeringsselskap med base i Beirut, Libanon, vil kjøpe alle aksjene i Telenor Myanmar og fortsette å drive selskapet.

“Den nye eieren var veldig imponert over det vi har oppnådd i landet siden 2014, og de har sett hvor mye det har gagnet oss med den første positive kontantstrømmen og betydelige utbytte,” sier Sequei Brecke.

I følge Seikwe Brek er visse forhold, inkludert ansattes sikkerhet, regulatoriske forhold og forretningspraksis, spesielt utfordrende i Myanmar. “Alt ble veldig utfordrende. Da vi skrev investeringen (i mai), så vi en god balanse mellom de tre tingene. Siden har det blitt mer etterspurt, noe som har ført til salg i dag,” forklarer han.

M1-teamet overtar hele organisasjonen med sine 730 ansatte og drift, og den nye eieren vil stoppe teamet deres. Seikwe Brekke ønsker ikke å spekulere i den videre utviklingen av konfliktfylt Myanmar, og påpeker at situasjonen “avhenger av dagens myndigheter.”

– Avtalen om å selge Telenor Myanmar til M1-konsernet vil sikre at virksomheten fortsetter. Telenor kom inn i Myanmar med håp om at rimelige mobiltjenester ville bidra til vekst og utvikling av landet. Jeg er takknemlig for alle våre ansatte og partnere som har gjort en betydelig innsats for å bygge et selskap som har gitt et positivt bidrag til befolkningen i Myanmar, og som har levert telekommunikasjonstjenester av høy kvalitet i nærvær av Telenor i landet, sier konsernsjefen. la til.

Denne transaksjonen er underlagt myndighetsgodkjenninger i Myanmar.