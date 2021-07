Norske Telenor selger telekomoperasjoner i Myanmar til Libanon – Diplomat

Reklame

Det norske teleselskapet Telenor gikk i går med på å selge virksomheten i Myanmar til Beirut-baserte M1 Group for 105 millioner dollar.

Etter militærkuppet i februar kastet landet inn i en politisk krise, kunngjorde Telenor i mai at det ville avskrive verdien av virksomheten, og at det nye regimet ville innføre alvorlige begrensninger for mobil- og internettilgang. “Når situasjonen forverres, danner den siste utviklingen i Myanmar grunnlaget for beslutningen om å omdirigere selskapet,” sa Telenor. En uttalelse Kunngjør salg.

Selskapet sa at M1-gruppen ville kjøpe hele Myanmar-virksomheten og anskaffe 100 prosent av selskapets spekter, lisenser, kontrakter og drift, ansatte og kunder. Det store norske selskapet sa at transaksjonen tilsvarte en selskapsverdi på rundt 600 millioner dollar.

Dette resultatet ble spådd Legge merke til 5. juli var selskapet “i ferd med å evaluere ulike muligheter avhengig av dets tilstedeværelse i landet”, i lys av den rike og usikre politiske situasjonen. Dette kom etter rapporter om at militærjuntaen blokkerte utenlandske telekomledere fra å forlate landet uten tillatelse.

Reiseforbudet er en åpen mekanisme for militærjuntaen Tvinge Landets fire store telekommunikasjonsselskaper implementerer spesiell avlyttingsteknologi som gjør det mulig for myndigheter å overvåke sivil kommunikasjon, spesielt av militærjuntastyrker, ved å bruke Internett og sosiale medier for å koordinere demonstrasjoner og bringe budskapet sitt til verden.

I møte med dette presset ser det ut til at Telenor har bestemt seg for at det å bryte båndene med Myanmar var det eneste mulige alternativet, åtte år etter at det begynte med et slikt løfte. “Situasjonen i Myanmar har blitt stadig mer utfordrende for Telenor de siste månedene på grunn av offentlig sikkerhet, disiplin og overholdelse,” sa Sekwe Breke, administrerende direktør i Telenor Group. “Vi har evaluert alle alternativene og mener at den beste løsningen er å selge selskapet i denne situasjonen.”

Telenors avgang fra Myanmar markerer et betydelig vendepunkt i formuen til selskapet og landet som helhet. Som mange utenlandske investorer stupte det norske selskapet inn i Myanmar-markedet i storhetstiden for tiåret etter 2011 fordi militæret liberaliserte landets politiske liv og skapte en begrenset åpning for Vesten.

Som en Myanmar-tur Nevnt på Twitter, Million 105 Million er prisen som det amerikanske forbruksvareselskapet Colgate-Palmolive betalte i 2014 Kjøp Myanmars lasermerke tannkrem – Det var en positiv følelse på Myanmar i løpet av reformårene.

Telenors suksessrike vinner av den mest verdifulle mobiloperatørlisensen i Myanmar i 2013 var ikke bare en stor tillitsstemme i landets politiske og økonomiske reformer; Dette er en transformerende begivenhet for landets informasjonsmiljø, som på få år har flydd fra eksplosive fasttelefoner til nettaktiverte smarttelefoner – noe som har vist seg å være veldig effektivt for demonstranter mot kupp.

Nå som militærregjeringen søker å utvide kontrollen over telekommunikasjonsnett, vil det være liten nytte av utgangen av Telenor som en del av et forsøk på å knuse motstanden mot regimet. Som jeg nevnte nylig, bør ethvert selskap som ønsker å kjøpe et telekommunikasjonsnett i Myanmar på dette tidspunktet, ha en enorm appetitt for risiko og være likegyldig i nasjonal og internasjonal forstand.

I tilfelle M1-gruppen, som var medstifter av tidligere libanesiske statsminister Najib Mikati, sa advokatforeningen Justice for Myanmar, Merittliste Investeringer i både Syria og Iran.

Selskapet er også et Nøkkelpartner Irvadi Green Towers, som driver rundt 4000 telekommunikasjonstårn over hele landet, jobber for den militæreide MyTal-telekommunikasjonsoperatøren, som har vært knyttet til menneskerettighetsbrudd av FNs militær. Til tross for alt dette motsetter Telenor seg styrets krav om å avsløre brukerdata og implementere telefonavlyttingsteknologi i sine nettverk, men det vil ikke være samsvar som M1-konsernet.

“Dette er ikke å forvente fra M1-gruppen, til tross for at Telenor har tatt skritt for å operere med åpenhet og begrenset innsats for å beskytte brukerdata,” sa Myanmars talsmann Yataner Mung. Nicky fortalte Asia I går. Han beskyldte også Telenor for å “ha unnlatt sine menneskerettighetsforpliktelser ved å selge denne raske brannen til M1 Group”.

Det er imidlertid vanskelig å se hvordan det norske selskapet ville ha handlet ellers. Den militære overtakelsen 1. februar provoserte den i hornene til en dødvann. Et skritt Nylig felles rapport Telenor har blitt tvunget til å blokkere tilgangen til sosiale medier Facebook, Twitter og Instagram og redusere internettilgangen til sine 18 millioner abonnenter av Myanmar og det danske etterretningsbyrået Dawnwatch. Det påstås også at ambassadøren ga informasjonen til Hussein.

Det er utrolig å tro at dette er prisen på telenor som er igjen i Myanmar, at det kan ha motstått vellykket ordrene fra det regjerende partiet eller funnet en kjøper som er villig til å opprettholde menneskerettighetspolitikken. Selv om Telenor kan ha vært bedre enn mange alternativer, sa nyheten om at militærregjeringen har forbudt utenlandske telekommunikasjonsledere fra å forlate landet at fortsatt opposisjon kan sette sine ansatte i fare.

På bakgrunn av omstendighetene sa Bill Robertson fra Human Rights Watch i en e-postuttalelse at “det er ikke overraskende at Telenor bestemte seg for å dra.” “Den triste delen er at Telenor vil bli erstattet av et selskap som har mindre politikk i å stille opp til krav som misbruker tragiske rettigheter, og det burmesiske folket vil ha det dårligere på grunn av det.”

Telenor Det er ikke det første vestlige selskapet som foretar en slik beregning i Myanmar, og gitt den nåværende situasjonen vil det ikke være den siste.