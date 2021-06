Norske tomater blir klimanøytrale

En av Norges største tomatprodusenter har som mål å markedsføre produktene sine som karbonnøytrale, og investere mye i fornybar energi og et lukket CO2-styringssystem i drivhusene.

Lauvsnes Gartneris virksomhet i Finnoy, i utkanten av Stavanger, produserer allerede opptil 1000 tonn tomater per år med “ren karbonkonsentrasjon”.

“Å skape en best mulig opplevelse for våre tomatelskende kunder betyr å holde seg i forkant med ny teknologi og sosiale trender,” sa eier Jan Terje Vignes. “Fremtiden er klimanøytral, noe som betyr at tomater også må bidra ved å utnytte ny klimateknologi i drivhusene våre.”

Selskapet er allerede anerkjent for sin innovasjon, etter å ha multiplisert tomatutbyttet med fem de siste ti årene. Nå vil Lauvsnes Gartneri bruke nye verktøy og teknologi for å øke den årlige tomatproduksjonen ytterligere ved å implementere klimanøytralitetstiltak, i samarbeid med teknologiselskapet GreenCap Solutions, som har utviklet en unik, patentert løsning for karbondioksidfjerning. Storskala karbon for drivhus, gjennom et lukket system som styrer temperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivået i luften inni.

“Fordi det er et lukket system, er det lettere å oppnå riktig konsentrasjon av CO2 i luften, noe som gir optimal vekst,” sa GreenCap-sjef Bjørn Rygg. “Denne nye teknologien genererer ikke utslipp til omgivelsene mens den er i bruk og løsningen er 100% klimanøytral.”

I tillegg til drivhusteknologi har selskapet utviklet sin egen unike prosess for å fange CO2 direkte fra luften, lagre den og frigjøre riktig konsentrasjon gjennom karbondioksidrik luft i vekstsonen inne i drivhuset. Det som er unikt med GreenCap-teknologien er at ingen kjemikalier tilsettes prosessen, ettersom de bruker et materiale som kalles zeolit ​​som fangstmateriale.

“Jeg må innrømme at det er morsomt å kunne si at vi bekjemper klimagasser ved å tilby drivhusteknologi,” la Rygg til.

Prosjektet er under utvikling og all produksjon på Lauvsnes Gartneri forventes å finne sted i lukkede systemer innen utgangen av 2021 og direkte luftfangst for CO2 skal implementeres i første halvdel av 2022. Når installasjonen er fullført, vil produksjonen på Lauvsnes Gartneri være 100% klimanøytral og egnet til å oppfylle fremtidens klimakrav.

Det lukkede drivhussystemet vil ikke generere utslipp til det ytre miljøet og vil derfor redusere de totale utslippene fra grønnsaksbruket. Som en del av det vil systemet kunne bruke kondensert vann fra luften og gi en årlig reduksjon i vannforbruket til produksjon fra over 60 millioner liter per år til omtrent 20 millioner liter per år, og årlig tomatproduksjon vil det bli redusert . økt med 40% ved å bruke samme plass og forbedre klimaet inne i drivhuset.