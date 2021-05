North Dickinson HS kårer beste eldre | Nyheter, sport, jobber

FELCH TOWNSHIP – Emmalee Massie og Colin Graham ble utnevnt til topp og salutatorian for henholdsvis 2021 North Dickinson High School-graderingsklassen, kunngjorde distriktsmyndighetene.

Valedictorian Emmalee Massie er datteren til Hardwoods Robert og Karla Massie. På North Dickinson County High School tjente Massie alle A-ene i åtte påfølgende semestre, og endte med et karakterpoeng på 3.9719. Han var president for studentrådet og seniorklassen og deltok også i bandet HOSA, som står for Health Occupations Students of America, og i National Honor Society. Han har mottatt avdelingspriser i geometri, samfunnsfag, kjemi og biologi.

Massie planlegger å tjene sykepleierutdanning fra Eastern Michigan University til høsten for å bli sykepleieranestesilege.

– Salutatorian Colin Graham er sønn av Leonard og Christy Graham fra Felch Township. Ved North Dickinson tjente Graham alle A-ene i åtte påfølgende semestre, og avsluttet med en 3.945 GPA. Han var klasse visepresident som junior og visepresident for elevrådet som senior. Han deltok i fotball, basketball, friidrett, robotikk, band, National Honor Society og HOSA. Han har mottatt avdelingspriser i algebra, kjemi og precalculus. Graham er også frivillig ved Oscar G. Johnson VA Medical Center, hjelper til med å eskortere og tilby altertjeneste i kirken sin, rydder veier og er frivillig veileder. Han jobbet på Norway Pharmacy det siste året. Han planlegger å oppnå en bachelorgrad i biologi fra Eastern Michigan University i høst for å bli medisinsk assistent.

North Dickinson County High School uteksaminering ble arrangert 14. mai.