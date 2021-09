Norway Chess R7: Forholdet flytter til verden nr. 6

For første gang så den norske sjakkturneringen tre avgjørende klassiske spill, så ingen armageddon. GM Richard Rapport beseiret GM Sergei Karjakin for å rykke opp til sjetteplass i verden på live -rankingen.

Han er 3,5 poeng foran den nye toeren GM Magnus Carlsen i turneringen, og slo sin landsmann GM Aryan Tari. GM Ian Nepomniacci falt til tredje etter å ha tapt mot GM Alireza Fayrouza.

Hvordan se?

Norske sjakkspill finner du her som en del av vårt nettsted for live -arrangementer. Spill begynner daglig kl. 08.00 i Stillehavet / 17:00 Sentral -Europa.

Runde 7 nivåer

# Fed Navn Evaluering Tradisjonell verdens undergang Total 1 Richard Report 2760 12 3.5 15.5 2 Magnus Carlson 2855 6 6 12 3 Ian Nepomniacci 2792 3 6.5 9.5 5 Alireza Ferozza 2754 6 3 9 4 Sergei Karjakin 2758 3 5.5 8.5 6 Ariske Tari 2642 3 3

“Robert spiller bra i denne kampen, og det er veldig vanskelig å fange ham, tror jeg,” sa Firuza under intervjuet i dag. “Han spilte bra,” sa Carlson. Disse enkle utsagnene er vanskelig å argumentere for.

Det er fortsatt tre runder, men så langt ser det ut til at den 25 år gamle ungarske stormesteren har fått sitt siste gjennombrudd for hele verdenseliten da han nå rangerer på sjetteplass i live-rangeringer. En 18,4 Elo gevinst er den største på dette nivået.

Rapporten er nå rangert som sjette i verden. Bilde: 2700chess.com.

“Helt uventet, selvfølgelig, jeg forandret dette spillet,” sa Robert ydmykt og understreket at spillet var veldig solid fra starten. Men selvfølgelig trykker han alltid fordi han klarte å beholde sin avanserte C-fot på brettet gjennom hele kampen-nesten et mirakel-til den soldaten avgjorde spillet.

Dette er allerede Roberts fjerde klassiske suksess; Etter dagens runde er Carlson og Fayrouza begge. Her er notatene våre med Raports kommentarer til intervjuet hans:

Karjakin beseiret Carlson og Neptun, men rapporten var mye sterkere i dag. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

“Det ser ut til at jeg ikke kan slå mine motstandere, så jeg kan vinne ved å jobbe veldig hardt,” scoret Carlson sin andre klassiske seier på rad – etter å ha gått glipp av første halvdel av hendelsen. “Jeg vil ikke si at det er en stor prestasjon, men noen ganger er det noe du må gjøre for å slå en dårlig kamp.”

Neptunus ser Carlson jobbe hardt. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

Det var et annet øyeblikk tidlig i Carlsons spill med Tari. Utenfor starten stusset verdensmesteren på 46 minutter på sitt 14. trekk. På spørsmål om det fungerte, svarte han: “Jeg vil ikke si at fordi jeg spilte det samme trekket som jeg skulle spille et minutt senere!”

Vi var der alle sammen.

“Det er litt rart at dette er en teoretisk posisjon i hvitt, men jeg innså at ikke engang et tempo kan øke posisjonen min,” la Carlson til. Etter å ha gått glipp av en fordel, ble Tari sakte utvist:

Carlsons harde arbeid betalte seg. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

I et intervju etter kampen avslørte Carlson noe interessant om sitt biskopsluttspill med Fayrouza her om dagen:

“Saken er at jeg må være ærlig: jeg ser ikke at han ikke kan vente. Så denne strålende talen er alt … Han tenkte veldig lenge, jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke ser slutten av innsatsen. Dette er tingen. Han så det fordi han bruker mer tid. Så i ettertid er jeg en fullstendig idiot. “

Når jeg ser tilbake, føler jeg meg som en fullstendig idiot.

– Magnus Carlson

Mens verdensmesteren i dag vant sin kamp og tapte sin utfordrer i verdensmesterskapet. I følge hans rival Frozza skyldtes dette at den russiske GM unngikk hovedtalentet sitt.

“Ian spiller vanligvis Najdorf, men det er klart at han vil beholde den for denne kampen. Vel, jeg vet ikke hva planen hans er!” Ferozza la til: “Det var tydelig at det var litt mangel på erfaring i mellomspillet. Motoren viser 0,00, men erfaring er også viktig.”

Mer overbevisende innså Feroze at Neptuns beslutning om å flytte sin c6-ridder til g6, i denne bestemte rekkefølgen, ikke var god:

“Jeg lærer,” gjentok Ferozza i kampen hans så langt. “I går var siste kamp en stor leksjon for meg. Jeg er i hvert fall glad for at jeg kom tilbake i dag.”

Alireza Ferozza, læring og suksess. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

Norsk sjakk finner sted 7.-18. september 2021 i Starwanker, Norge. Dette formatet er en dobbel round robin mellom seks spillere. Tidsgrensen er 120 minutter for hele spillet, en økning på 10 sekunder fra 41. Ved uavgjort spiller spillerne et Armageddon -spill med de samme fargene. Økningen på ett sekund med hvit 10 minutter og svart syv minutter starter på 41. Seier i hovedspillet gir tre poeng; Tap i hovedspillet, null poeng; Uavgjort i hovedspillet, seier på Armageddon, 1,5 poeng; Et tap i Armageddon, et poeng.

