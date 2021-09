Norway Cruise Line -sjef sier at han var skuffet over regjeringens mangel på ordninger for vaksinasjon fra regjeringen

Norway Cruise Line -sjef Frank del Rio sa til CNBC onsdag at han var frustrert over mangelen på regjeringsvaksinasjoner fra regjeringen da deltavariasjonen spredte seg.

“På lokalt nivå, på statlig nivå, er jeg veldig skuffet over den føderale regjeringen, vi har ingen mandater. Hva skjedde med den gode gamle ledelsen i dette landet? En epidemi skjer,” sa Del Rio til CNBCs Jim Gramer.

Del Rio uttrykte skuffelse ikke bare overfor embetsmenn i USA, men rundt om i verden.

“Vi lever i en global verden akkurat nå. Det er ikke bra hvis vi gjør noe som andre gjør,” sa han i et intervju med “Mad Money.”

Del Rios kommentarer kommer etter at en dommer bestemte at nordmenn må vise bevis for å være vaksinert mot passasjerregering etter å ha utfordret lovgivningen i Florida om å forby dem. Florida anket dommen. Del Rio sa til CNBC at han var sjokkert over regjeringens beslutning om å forlenge den juridiske kampen.

De siste dagene har McDonald’s kunngjort vaksinasjonsordre for selskapets ansatte.

“Det må stoppes. Hvis vi ikke tar ledelsen her, vil det fortsette for alltid,” sa Del Rio. “En måte å forhindre det på er å bli 100% vaksinert forskjellige steder.”

Noen offentlige etater har selvfølgelig tatt en hard holdning til vaksiner. For eksempel skapte New York City forrige uke overskrifter etter at det kunngjorde at kunder og ansatte i noen innendørsbedrifter, for eksempel restauranter, treningssentre og underholdningssentre, ville trenge vaksinasjonssertifisering.

Mandag kunngjorde Pentagon i midten av september at den forsøkte å gjøre vaksinasjon mot koronavirus obligatorisk for tjenestemedlemmer, som støttes av president Joe Biden.