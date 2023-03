Norway Evening Hotel C2 Marseille onsdag 5. april 2023

Hotell C2 Marseille Hendelsestyper:

Norway Evening Hotel C2 Marseille onsdag 5. april





Norway Evening Hotel C2, 5. april 2023, Hotel C2 Marseille.

Norge onsdag 5. april kl. 20 Hotel C2

Den norske sopranen Laila Thortveit og pianisten Frederik Isoletta presenterer et soloprogram dedikert til landene i Nord-Europa. Romantic Creek’s Norway vil være sterkt representert der, samt Finland, Sverige og noen overraskelser! Ikke nøl med å oppdage dette nordiske musikk- og kunstuniverset.

Laila Thortweed trente med gode lærere som Karen Niemirella i Paris og Loretta Corelli i Milano. Etter flere mesterklasser i Italia tolket hun rollen som Gilda i Verdis Rigoletto med «Artes Padova» under oppsyn av Alessandra Althoff Buckleys.

Laila Thortveit synger for Hennes Kongelige Høyhet Dronning Sonja av Norge i Paris.

Hun var den offisielle sangeren for lanseringen av FDJ Hand-ball Trophy i Paris-Percy.

Hun spilte rollene som Eurydice i Orphée aux Enfers, La Baronne Suédoise i Offenbachs La Vie Parisienne og Saffi i Strauss» Baron Gypsy i Alcina et moi produsert av Opera Design, regissert av Jean Thorel og Alcina.

Utvalgt som solist i Händels Messias og Bachs Juleoratorium med Fijer Kirke kor og skuespillerkammerorkester under ledelse av Andrea Maini.

Laila Thortweed har vært president for Edouard Creek Society i Frankrike siden 2022.

Musikere:

Layla Thortwide: Vokal

Frédéric Isoletta: Piano

De inviterer deg til å møte dem i hotellets store salong onsdag 4. april 2023 fra kl. 20.00.

Reservasjoner anbefales på det sterkeste.

Servering på stedet fra kl 19.00.

Informasjon og reservasjoner: https://bit.ly/3Jjc5Mw

Hotel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6. arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3Jjc5Mw »}]

Start- og sluttdatoer og klokkeslett (år – måned – dag – time):

2023-04-05T20:00:00+02:00 – 2023-04-05T23:00:00+02:00

Hotell C2 Marseille