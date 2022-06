Norway Tour – Remco Evenpoel: «I’re Back To The Top»

Ikke overraskende, Remco Evenepoel (Quik-Step Alpha Vinyl) vant Norge rundtFor han brydde seg ikke Jay Wine (Albacin-Phoenix, 2.), Luke Blob (INEOS Grenadiers, 3.), eller de i sjette og siste etappe. Dermed lyktes Alexander Christoff (Intermarché-Wanty-Gobert), løper raskt fremover Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl). Remco EvenepoelVinneren av sin trettiende karriere og vinneren av sitt løp på niende nivå tok sin uke på lagets nettside.

Video – Keiserlig aften i Norge etter Liege-Pastogne-Liege

«Jeg er tilbake til normalen»

«Totalt sett er dette en god uke for laget.»22 år gammel climber-roller brief. «Måten vi kjørte på, ånden til Wolffeck har vi gitt uttrykk for til enhver tid og vi kan alltid være stolte av. Dette er mitt første veddemål etter Liege-Bastogne-Liege, så det gjorde jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg Jeg skal komme meg ut av det, men jeg er tilbake på høyden. Det er inspirerende for fremtiden.