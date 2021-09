Norway Wealth Fund ekskluderer ONGC, 3 israelske porteføljeselskaper, Energy News, ET EnergyWorld

OSLO: Norges formuefond på 1,4 billioner dollar har ekskludert Indias beste oljeprodusent Oil and Natural Gas Corp fra porteføljen på grunn av bekymring for selskapets virksomhet i Sør -Sudan, heter det i en uttalelse.

Verdens største suverene formuefond ekskluderte også tre israelske selskaper, Elco, datterselskapet Electra og Ashtrom på grunn av deres bånd til israelske bosetninger på Vestbredden.

Selskapene var ikke umiddelbart tilgjengelige for kommentar. Unntak er basert på råd fra fondets etiske vakthund, og andeler selges før det kunngjøres.

For ONGC var den største bekymringen involvering i to joint ventures i oljeavhengig Sør-Sudan, sa vakthunden, et land der voldelige sammenstøt mellom rivaliserende fraksjoner fortsetter selv etter slutten av en borgerkrig i 2018.

“Rådet mener at ONGC gjennom sin virksomhet har akseptert risikoen for å bidra til alvorlige overgrep begått for å tillate oljeproduksjon i landet,” sa regulatoren, formelt kjent som Etisk råd.

“Rådet tar også hensyn til at aktører som er direkte eller indirekte ansvarlige for alvorlige brudd, leverer tjenester til joint ventures og er ansvarlige for sikkerheten i oljefeltene som joint ventures driver.”

I Israel ble Elco industrikonsern og dets datterselskap Electra ekskludert fordi Electra bygger veier i israelske bosetninger på Vestbredden, og Electra vant nylig et anbud for bygging av et større veiprosjekt.

Sammen med flere andre land ser Norge på bosetningene som et brudd på folkeretten, et syn som Israel bestrider. En FN -rapport fra 2020 sa at den hadde funnet 112 selskaper med virksomhet knyttet til regionen, og huser rundt 650 000 israelere.

I mellomtiden leier Ashtrom industrilokaler i bosetningene som ifølge bystyret “bidrar til fortsettelsen av en ulovlig stat som en gang startet byggingen.”

Fondet hadde en eierandel på 0,38% i ONGC ved utgangen av 2020, den siste opplysningen, verdsatt til $ 60,6 millioner dollar. Den hadde en eierandel på 0,1% til 1,35 millioner dollar i Elco, en eierandel på 0,38% til 7,8 millioner dollar i Electra og en eierandel på 0,04% til 749 000 dollar i Ashtrom.

Fondet ble opprettet i 1996 for å bevare Norges oljeinntekter for fremtidige generasjoner, og eier omtrent 1,4% av verdens børsnoterte aksjer, og beslutninger blir ofte fulgt av andre investorer.