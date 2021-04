Westwood Global Energy sier at seks forskningsbrønnprosjekter er i drift frem til 27. april. Totalt åtte forskningsbrønner er fullført innen 2021, hvorav fire er forretningsfunn c. 217 mm, og gir en suksessrate på 50% til dags dato.

Nord sjøen

Equiner and Total 20. april utløste en velfortjent studie av Deepsvia Atlantic semi-nedsenket Stowcolvet. Brønnen bores i Stord-bassenget i Nordsjøen, som er en nedre Jurassic Border Test, med en nærliggende brønn 30 km. En oppfinnelse bør være tilstrekkelig for en fullstendig utvikling, men vil åpne for videre studier.

15. april utvidet War Energy sin første kinetiske leting i Norge, og målrettet mot Nedre Jurassic – Upper Triassic Prince med 25 / 8-20 S mulighet, som vil være målet for neste sidebrønn. Brønnen er boret med nedsenkbar Scorpio 8, og i tilfelle suksess vil en oppdage gjøres via de nærliggende FBSO-ene Boulder eller Jodhpur-feltet.

Driften fortsetter med COSL Innovator-riggen på Harper Energy-drevne Eilder Opportunity. Brønn 15 / 12-26 ble utløst 28. mars og målrettet etableringen av Upper Jurassic Tour og Triassic. Brønnen har en tørrboringsperiode på 31 dager. I tilfelle suksess forventes det at en oppfinnelse vil bli innlemmet i klyngeutviklingen av nærliggende Grewling og Storescrime-oppfinnelser.

I det samme stykket fortsetter Lower Jurassic, som er nær 34 / 6-2S Corundiana-funnet, å fungere i den vestlige studien av Equinox 34 / 6-5S Corundiana, som ble nedsenket i det vestlige Hercules semi-nedsenkede målet, rettet mot formasjonsfeilblokken. Brønnen har en tørrboringsperiode på 60 dager og forventes å innlemme en innovasjon i utviklingen av Corundiana via nærliggende infrastruktur under erobringen.

Norskehavet

6407/1-A-3 BH-utviklingsbrønnen, som går like bra i Tyrihans Nord-feltet, ble senket 27. mars i vann fra tidligere borede våte sandsteiner rettet mot den sentrale og nedre Jurassic Island og Tilje-former. Med ressurser i området 19-26 mm, var denne studien vellykket med å oppdage olje og gass og har blitt omdirigert for umiddelbar produksjon.

Driften fortsetter med North Well of Wintershall Tea 6507 / 4-2 S Dowell, som ble halvt nedsenket 20. februar av Deepsia Aberdeen, ca. 6 km nord for Tuvalin-feltet. Brønnen retter seg mot de øvre Jurassic Isle and Corn-systemene med sekundær energi i øvre krittlysering og lange former. I tørrhullsaken forventes operasjonene å vare i 46 dager, men det har allerede tatt lengre tid enn dette, noe som indikerer mekaniske problemer eller en slags suksess. Hvis en oppfinnelse skjer, forventes den å bli innlemmet i Dowell-feltet.

Foreldresjø

9. april inspirerte jevndøgn 7322 / 6-1 S. Shenzo-studien, som var rettet mot Trias, Bermion og potensielt karbonholdige reservoarer i en stor, fireveis dyppestengt struktur, over 300 mm over senterressursene på fronten bore. Spiller i denne regionen i Barentshavet er ikke bevist, og ressursene må være tilstrekkelig for en full utvikling.