Norwegian Air Plans britiske og irske utvidelser for sommeren 2022

Norwegian kommer tilbake til flere flyplasser i Storbritannia og Irland sommeren 2022. Global bildesamling via Getty Images



Hvis det er en ting du ikke kan beskylde Norwegian Airlines for å gjøre, er det konsekvent. Etter en drastisk domstolassistert omstrukturering har lavprisflyselskapet oppfunnet seg selv som et regionalt flyselskap. Nå satser det norske selskapet stort på kundenes etterspørsel i Storbritannia og Irland for sommeren 2022.

London Gatwick er igjen i ferd med å bli et viktig senter i Norge, men i tråd med den nye strategien er destinasjoner begrenset til Norden. Tidligere tilbød Norwegian flyreiser over hele Europa fra Storbritannias hovedstad, så vel som langdistansetjenester som nå er avviklet.

– De siste månedene har vi merket økt etterspørsel fra kunder, og vi gleder oss til å ønske dem velkommen ombord på favorittdestinasjonene i Nord, sier den norske konsernsjefen. Gear Carlsen. Han sa også at de forventer færre reisebegrensninger i 2022 etter fremskritt i vaksinasjonsprogrammer rundt om i verden.

Nye veier i Storbritannia og Irland for 2022

Fra London Gatwick, Reiser Norwegian totalt 115 flyreiser per uke til Bergen, København, Helsingfors, Oslo, Stavanger, Stockholm og Trondheim.

Fra ManchesterNorwegian vil operere totalt åtte ukentlige flyvninger til Bergen, Oslo, Stavanger og Stockholm.

Fra EdinburghNorwegian vil operere totalt 15 ukentlige flyvninger til København, Oslo og Stockholm.

Fra DublinNorwegian vil gjennomføre totalt fire ukentlige flyvninger til København og Oslo.

Alle ruter vil bli operert med den eksisterende norske flåten av Boeing 737-800 fly. Dette flyet har plass til 186 eller 189 passasjerer og er konfigurert i en økonomiklasse-konfigurasjon.

Fokuset på Norge og Skandinavia er fortsatt

Siden en omfattende restrukturering for å forhindre konkurs tidligere i pandemien, har Norwegian gjenoppfunnet seg selv som en transportør som er sterkt fokusert på hjemmemarkedet Norge og i mindre grad Norden. Av de 259 rutene som er planlagt inn og ut av Norden i 2022, er 136 i eller fra Norge.

“Med denne sommerplanen vil vi fortsette å implementere vår investeringsstrategi i Norge og Norden,” sa Carlsen.

Selv om det er noen fritidsruter fra Skandinavia til populære europeiske feriesteder, markerer dette trekket løypens første betydelige utvidelse til “ny” norsk.