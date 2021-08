Norwegian Air Shuttle legger planer for sommeren 2022

Norwegian Air Shuttle planlegg det Planen sommeren 2022, med opptil 142 flyreiser mellom Storbritannia og Irland til Skandinavia.



Norsk Boeing 737-800 på Dublin flyplass – foto, økonomiklasse og utover

I tillegg til 142 flyreiser fra Dublin, London, Edinburgh og Manchester, for sommeren 2022, planlegger flyselskapet opptil 259 flyvninger per uke fra Europa til Skandinavia.

Planlagte operasjoner inkluderer:

London Gatwick – 115 flyreiser per uke

Oslo

Stavanger

Trondheim

Bergen, Helsinki

Stockholm

København

Manchester – 8 ukentlige flyreiser

Oslo

Stavanger

Bergen

Stockholm

Edinburgh – 15 turer per uke

Oslo

Stockholm

København

Dublin Fire flyreiser per uke

Flyttet kommer som et resultat av reisebegrensninger og lempelse av karantene krav, og dermed øker etterspørselen etter flyreiser. Sommer 2022 billetter er i salg nå.

Nordmannen forventer at den stadig økende vaksinasjonsraten vil bety at risikoen for nye reisebegrensninger vil være betydelig lavere i 2022.

i sitater

“Vi er glade for å kunne tilby flysystemet vårt for den kommende sommersesongen. Med denne sommerplanen vil vi fortsette å implementere vår investeringsstrategi i Norge og Norden. De siste månedene har vi merket en økning i etterspørselen fra kunder, og vi gleder oss til å ønske dem velkommen ombord på deres foretrukne destinasjoner i nord. “. Sa Geir Carlsen, administrerende direktør i det norske selskapet. Norwegian er nå godt rustet til å se frem til 2022, selv om vi vil fortsette å bli noe påvirket av pandemien når næringen begynner å komme seg. Vi har stor fleksibilitet i bruken av flyene våre, og etter omstruktureringen har vi mindre gjeld, en tilpasset flåte og organisasjon, og vi har skaffet oss ny kapital. Det var en vanskelig periode, men resultatet er at vi nå er sterkere enn før pandemien. ”

Størrelse igjen etter osteotomi

Norwegian Air har lidd hardt de siste 16 månedene, ettersom det bremser driften og mister armen over lange avstander.

Resultatet blir et slankere flyselskap – og forhåpentligvis litt mer fornuftig når det planlegger fremtiden, med et nettverk som matcher.

Det blir interessant å se når Norge har tillit til å angripe andre markeder igjen, samt hvordan nettverket vokser når den tid kommer.

velkommen inn Økonomiklasse og utover – Din no-nonsense guide til nettverksnyheter, ærlige anmeldelser, med grundig dekning, unik forskning, pluss humor og galskap fordi jeg bare vet hvordan jeg skal koble til.

Følg meg på Twitter kl Tweet bygge inn For de siste oppdateringene! du kan følge meg Instagram også!

Husk også at vi er en del av de Indre område Fellesskap, vi gir deg de siste hyppige flyer -nyheter fra hele verden.

I slekt