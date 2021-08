OSLO, 28. juni (Reuters) – Den norske batteristarten Pyonder sa mandag at den vil samarbeide med det sveitsiske ingeniørfirmaet ABB (ABBN.S) om å utvikle og produsere battericeller for industrielle applikasjoner.

Pyonder ble grunnlagt i 2016 og samlet inn 125 millioner kroner (14,7 millioner dollar) i desember, og lanserte en pilotproduksjonslinje i år som kalles litiumionkondensatorer, batterier som gir høy effekt og som kan lades raskt på tunge motorer eller kraftverk som er ideelle for bruk For rutenettet.

I 2024 planlegger Pyonder å starte kommersiell produksjon i full skala.

“Energisparende teknologi, for eksempel batterier utviklet for transport, elektrisitet og industrielle applikasjoner, er en av de viktigste løsningene som trengs for å gå over til en lavkarbonøkonomi,” sa Christine, administrerende direktør i Pyonder.

Det sier Schofland i en uttalelse.

Norge utvikler en rekke store anleggsprosjekter for batterier som investorer søker å bruke landets fornybare energi til å gjøre produksjonen av batterier mer bærekraftig.

Beaunder utviklet også en patentprosess for å konvertere sagflis fra bindemiddel og gran til aktivert karbon for battericellene.

($ 1 = 8.4869 norske kroner)

Rapportering av Nerijus Atomidis, redigering av Gladys Foch

