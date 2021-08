Norwegian Cruise Line trosser Florida -forbudet mot ‘vaksinepass’ før flyvninger fortsetter

Det er ikke uvanlig å se selskaper i føderal domstol som krever mer regulering, men en pandemi er ikke en vanlig tid.

Fredag, Norwegian Cruise Line En føderal domstol i Florida oppfordret Passasjerer må vise bevis på vaksinasjon før de setter seg på skipene i staten, som skal settes ut for første gang på mer enn et år 15. august.

Under pandemien har staten forbudt “vaksinepass”, og i mangel av endring eller påbud i loven kan nordmannen bli bøtelagt med opptil $ 5000 for hver passasjer som går ombord på flyet hvis de krever bevis på knockout.

“De ønsker å score politiske poeng for den ene siden i en opphetet debatt om hvorvidt folk skal vaksineres,” sa cruiselinjeadvokat Derek Shaffer om myndigheter i Florida som republikansk guvernør Ron DeSantis.

Selskapet har tidligere forpliktet seg til helsemyndighetene om at minst 95 prosent av passasjerene vil bli vaksinert, men i henhold til lov i Florida kan selskaper, statlige byråer og skoler ikke kreve bevis på vaksinasjon. Det er bare begrensede unntak fra denne politikken, som i helsetjenester.

Under høringen lobbyet forbundsdommer Kathleen Williams staten for å forklare begrunnelsen bak forbud mot vaksinepass for forbrukere, samtidig som selskaper kunne be om opptak for sine ansatte.

“Synes du ikke det er rart at loven ikke bekymrer seg for diskriminering av statsansatte som er her i Florida, men fokuserer på forretningssponsorer, som i dette tilfellet seiler bort til andre anløpshavner?” Hun sa.

Statsadvokat Pete Patterson hevdet at hun ikke ønsket å hindre klienter i å delta i økonomien.

“Vi vil ikke at de skal bære vaksinedokumentene for å få tilgang til det økonomiske markedet,” sa Patterson.

Cruiseselskapene har stort sett vært ute av drift siden CDCs “no sailing order” i mars 2020, og nå er de tilbake i tjeneste. Norges første cruise etter pandemien avgår fra Alaska lørdag.

Selskapet har allerede bestilt vaksiner til alle sine ansatte.

“Vår 100 prosent vaksinasjonspolitikk, sammen med forhåndsbestigning og rutinemessig mannskapstest, er på plass uten problemer ved de nesten 500 havnene vi seiler til og fra hele verden, unntatt de i Florida,” sa administrerende direktør Frank Dale i et uttalelse. Fredagsinntektssamtale.