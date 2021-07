Norwegian Doomsday Vault for å beskytte musikkplater

Neste vår vil et norsk selskap lansere noen av verdens viktigste musikkopptak i et Doomsday-hvelv som ligger mellom Norge og Nordpolen. Det Oslo-baserte Elir Management-teamet snakket nylig reklametavle Om deres store ambisjoner om å bevare plater som har variert i minst 1000 år, fra pophandlinger som Beatles til australsk innfødt musikk.

Navngitt det Global Music Vault, Som vil dele den samme beskyttelsen som Arctic World Archive og Global Seed Vault, to allerede eksisterende anlegg som ligger under bakken i Svalbard-skjærgården. Som finansierer av prosjektet er Eileen for tiden i samtaler med et norsk selskap Bykel Bruk PiqlFilm-formatet basert på binær kode og QR-koder med høy tetthet skrevet på spesiell holdbar optisk film.

Per reklametavleMens de tåler elektromagnetiske pulser fra en kjernefysisk eksplosjon mens de står overfor permanent skade på elektroniske enheter og forårsaker ødeleggelse i digitale filer, kan lagringsteknologien deres vare i mer enn 1000 år, sier Pickle. Kalde, tørre, permanente forhold på Svalbard bidrar også til lang levetid for lagrede data.

For å avgjøre hvilken musikk som skal bevares, samarbeider Eiler med Paris-baserte International Music Council for å danne et globalt band og velge den “mest verdifulle og foretrukne” musikken fra hele verden, sammen med nasjonale musikkbedriftsgrupper. Publikum forventes også å stemme på nasjonale innleveringer.

“Vi ønsker ikke å bevare en bestemt sjanger og en bestemt æra,” sa Luke Jenkinson, administrerende direktør for Global Music Vault og administrerende partner i Eilere. “Vi vil at nasjonene og regionene i verden skal bli kurert for å deponere musikk.”

Det er bemerkelsesverdig at nøkkelmerker – så vel som mange uavhengige – inkludert Universal Music Group, Sony Music UK og Warner Music Group allerede lagrer digitale kopier og kopier opptak på separate steder rundt om i verden. I følge Eileen tilbyr de imidlertid ekstra sikkerhet – husk at de får tillatelse fra registreringsfirmaer og andre eiere.

Selskapet ønsker å tjene penger ved å belaste selskaper og kunstnere for å sette inn hvelvet. Eilere planlegger å gi lyttere over hele verden tilgang til innholdet i hvelvet og dele inntektene med skaperne.

Planlagt for våren 2022, fokuserer det første innskuddet på hvelvet på å bevare urfolksmusikk, etterfulgt av popopptak. Lær mer om Global Music Vault Her. Gå til reklametavle Les hele rapporten.