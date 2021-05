Norwegian Eyes Structure Agreement for reparasjon eller resirkulering av pansrede kjøretøyspor – Military Logistics

Norwegian Army Leopard 2A4 hovedkamptanker, avbildet i 2018. (Foto: Bundeswehr / Marco Toro)

Norsk DLO søker å etablere en fireårig byggekontrakt med en enkelt operatør for å kjøpe, reparere og resirkulere dekk, spor, belter og andre gjenstander som brukes i kjøretøyene Leopard 2, M113 og CV90.

Den norske forsvarslogistikkorganisasjonen (DLO) ønsker å investere mellom 35 millioner og 40 millioner kroner (4,23 millioner dollar til 4,84 millioner dollar) for å kjøpe, reparere og resirkulere dekk, spor, belter og relaterte gummiprodukter som brukes i pansrede kjøretøyer.

I en uttalelse 10. mai antydet DLO at de har til hensikt å etablere en fireårig strukturell kontrakt med en operatør.

DLO bemerket at kjøpet dekker “det nåværende behovet for å kjøpe, reparere og resirkulere forskjellige gummikomponenter” for den norske hæren, spesielt. Leopard 2A4 hovedkamptanker I tillegg til M113 Pansrede personellbærere.

‘Det kan også være aktuelt å inkludere en CV90-portefølje på sikt,’ la den til.

Shepard Defense Insight rapporterer at det norske militæret anskaffet 57 tidligere nederlandske leoparder 2A4 MBT mellom 2001 og 2002. Selv om disse ble oppgradert før leoparden ble oppgradert til 2A4NO-standarder i Tyskland, nærmer de seg slutten av levetiden og krever utskifting.

Logistikksystemet ønsker å få fem uttrykk interessert innen fristen 10. juni. Den sender ut invitasjoner til anbudet innen 17. juni.