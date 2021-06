Norwegian Flyer for å holde piloter nær hjemmet når de forbereder seg på tidlige flyreiser Nyheter

Det norske oppstartsselskapet Flyer er nær ved å starte flyreiser med ankomsten av sitt første fly, da det tar en sveip på outsourcing av mannskaper og lisensiering til skandinaviske konkurrenter.

Før flyselskapets første tjeneste til Tromso planlagt 30. juni, er flyets første Boeing 737-800 – 2013 flyramme, serienummer 40014 – overført til Oslo.

Flyer åpnet et forbedret salg av billetter i slutten av mai, og transportøren sier at det har blitt “godt mottatt.”

“Forhåndssalg vitner om den store interessen,” sier administrerende direktør Donje Wickstrom Frieslit, som beskrev kundenes bookingteknologi – som en del av Flyers forslag – som “enkel og intuitiv”.

Reisende kan bestille innenlandsreiser til Trondheim, Bergen, Bodo og Horstad og middelhavsresortene i Nice, Alicante og Malaga.

Før flyets ankomst nådde flyselskapet en joint venture-avtale med sine piloter, som var representert av Cockpit Association Norsk Flyerborband.

Wickstrom Frislit sier at selskapet har som mål å “motsette seg” utøvelsen av operasjonelle lisenser i lavkostland utenfor Skandinavia og den “omfattende” outsourcingtrenden, inkludert bemanning.

Han sier slik praksis “har blitt normen på flyet” og “støtter den norske modellen”.

Både lokale budsjettkonkurrenter Norge og det skandinaviske flaggskipet SAS har vedtatt strategier knyttet til etablering av virksomhet utenfor hjemlandet – spesielt i Irland.

“Vi tror vi kan operere et fly i Norge basert på moderne teknologi, smarte og enkle løsninger, med mer talentfulle kolleger som jobber lokalt,” sier Wickstrom Frislit.

Han sier et sterkt samarbeid med fagforeningene er “avgjørende” for å oppnå dette, og at Flyer har etablert et åpent og gjennomsiktig forhold til Cockpit Union.

– Dessverre har veksten i næringen lenge vært preget av aktører som utfordrer ansvaret til en velfungerende luftfartsindustri, sier kaptein Youngwe Carlson, president i Norsk Flyerborund, en langdistansepilot med SAS.

“Med en ambisjon om å styrke den norske modellen og innovasjonen, fokuserer Flyer også på menneskelige vurderinger, noe som indikerer pusten av frisk luft vi verdsetter.

“Konkurransen innen luftfart vil fortsette å være hard, og den rette balansen mellom konkurransekraft og sosiale verdier vil alltid være nødvendig. Et organisert arbeidsliv etter norsk modell og samarbeid basert på tillit er veien å gå.”