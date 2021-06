Norwegian gir opp irsk luftfartssertifisering

Scandinavian Norwegian Airlines planlegger å gi avkall på irsk flyselskapsertifisering, selv etter at en sensor fortalte Høyesterett de siste månedene at fortsettelsen av den irskebaserte Norwegian International Airlines-enheten var avgjørende for flyselskapets overlevelse.

De Irsk uavhengig Hun avslørte i forrige uke at Norwegian ønsker å permittere arbeidere ved sin irske operasjon, som sysselsetter rundt 50 personer.

Flyselskapet – som gikk ut av Irlands største testprosess noensinne i april – fortalte personalet her at det ville kutte antallet flyoperatørsertifikater det har fra fem til to.

Den ene er lokalisert i Norge, mens den andre er lokalisert i Sverige, slik at en nordmann kan fortsette å få et luftfartssertifikat (AOC) innen EU.

Ansatte ved Norwegian i Dublin ble fortalt i forrige uke at flyselskapet planlegger å “restrukturere eksisterende divisjoner for å sikre en smidig og effektiv organisasjon som står i forhold til størrelsen på den nye flåten, forretningsplanen og strategien.”

På et møte er det forstått at ansatte i Irland ble fortalt at det irske AOC som ble holdt av Norwegian Air International (NAI) ville bli avsluttet på lang sikt.

Formelle konsultasjoner med representanter for personalet skal snart begynne i Dublin. Det er forstått at ansatte vil betale for frivillige permitteringsbetingelser på nivå med de som tilbys hos Aer Lingus og DAA.

Norsk administrerende direktør Jacob Schramm sa til ansatte i et innlegg i forrige uke at noen ansatte i Irland og Norge, så vel som mange i Spania, vil gjennomgå omstilling og tap av arbeidsplasser.

“Mange av disse kollegene har jobbet dag og natt for nordmenn i mange år, og det er vondt å se dem gå når vi skalerer vår virksomhet,” sa han.

I en nylig undersøkelse hørte Høyesterett her at overlevelsen til de norske konsernselskapene inkludert NAI var “sentralt for konsernets overlevelse som helhet”.

Norwegian har allerede begynt å overføre NAI-fly fra Irish Aircraft Registry.

Ansatte i Irland frykter at NAI nå vil bli satt i dvale ettersom dets betydning for gruppen avtar.

Men flyselskapets talsperson fortsatte å insistere på at det ikke ville lukke NAI.

“NAI er en strategisk og kommersielt viktig del av det bredere norske bassenget på grunn av spesifikke ruter i Europa og billettsalg som er iboende knyttet til NAI,” sa talspersonen.

Imidlertid insisterte kilder på at NAI bare er viktig fra et billettsalgssynspunkt fordi den nye svenske AOC ennå ikke har fått såkalt godkjenning for billettlager.

Det forventes i september, når kilder sier at rollen til NAI vil bli betydelig redusert.

Nordmannen fortalte de ansatte i Irland at noen fremtidige roller kan være tilgjengelige for å støtte de to sertifikatene for flyoperatører som gruppen vil opprettholde i Norge og Sverige.

Hun fortalte personalet at de fleste av disse rollene sannsynligvis vil være basert i Oslo, Barcelona og Riga.

Se på den i en nylig ansattpresentasjon Irsk uavhengigNordmannen sa at hans nye, strømlinjeformede organisasjonsdesign ville “føre til høy produktivitet” og at han ville ha forretningsknutepunkter utenfor Norden “for å redusere kostnadene og muliggjøre effektiv utvidelse”.