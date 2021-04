Norwegian har som mål å operere 50 fly i år når restriksjoner er opphevet Nyheter

Det omstrukturerte norske lavprisselskapet planlegger å øke flåten til 50 kortdistansefly i år og 70 neste år, forutsatt at reisebegrensningene blir lettere.

Flyselskapet, som vil fokusere på kortdistanseoperasjoner etter å ha kansellert langdistanseflygene som en del av en større restrukturering, vil fokusere på å operere ni fly siden starten av året blant fortsatt restriksjoner.

I en oppdatering i dag sa flyselskapet at det var tvil om at etterspørselen etter kortdistansefly vil komme tilbake til nivået før krisen før 2023 eller 2024.

“Innvirkningen på virksomheten vår som følge av internasjonale reisebegrensninger, som fortsatte i hele dette kvartalet, er som forventet,” sier norsk administrerende direktør Jacob Schramm. I denne vanskelige perioden har Norwegian imidlertid fortsatt å nå en rekke milepæler som vil sikre vår fremtid og sikre at flyselskapet forblir. En stor konkurrent i det europeiske markedet.

“Når europeiske vaksinasjonsprogrammer får fart og reisebegrensninger begynner å avta, vil en ny norsk statsborger med et solid økonomisk fundament være klar for våre kunder.”

Det norske selskapet fraktet bare 210 000 passasjerer i første kvartal – 96% mindre enn i samme periode i 2020. Inntektene gikk ned 96% i løpet av kvartalet til 255 millioner kroner (31 millioner dollar), selv om operatøren indikerte en økning på 6%. 5% i enhetsinntekt.

Rederiet rapporterte et driftstap på 1,5 milliarder kroner i første kvartal, en forbedring i forhold til et tap på 2,1 milliarder kroner i samme fase i fjor. Før skatt mistet nordmannen 1,2 milliarder kroner, mot et tap på 3,3 milliarder kroner i første kvartal 2020.

Norwegian har gjennomgått en formell restruktureringsprosess, i Irland og Norge, siden slutten av 2020. Transportøren har vunnet rettsgodkjennelse for en restruktureringsplan som inkluderer utstedelse av rettigheter for å øke ytterligere arbeidskapital og egenkapital.