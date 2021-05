Norwegian stenger tre baser i Spania og kunngjør permitteringer

Norwegian (DY, Oslo Gardermoen) informerte de ansatte i Spania om at de har til hensikt å iverksette en kollektiv oppsigelsesprosedyre de neste dagene for 1191 arbeidere, 85% av den totale arbeidsstyrken i landet, og vil stenge tre av sine fem baser der.

I følge en uttalelse fra Unión Sindical Obrera (USO) 3. mai, og senere bekreftet av selskapet, er flyselskapet – som fortsatt reduserer kostnadene som en del av en plan om å avslutte konkursbeskyttelse i Irland og Norge innen utgangen av mai. Den vil stenge Barcelona-basene i El Prat, Las Palmas og Tenerife Sur, og vil holde de i Alicante og Malaga med ett fly i hvert i løpet av dette året.

“Dette vil bety en endelig opphør av langdistanseoperasjoner utført fra Barcelona, ​​samt en brutal avskjæring i kortdistanseoperasjoner,” sa USO.

“I denne sammenheng fortsetter det norske selskapet å vokse i Danmark og Finland, to land der ansettelse av piloter har begynt og planlegger å fly med det, og dermed spansk produksjon,” protesterte fagforeningen.

Den la til at den vil forhandle med SEPLA for å opprettholde maksimalt antall jobber for mannskaper som er stasjonert i Spania.

I en uttalelse til lokale medier sa nordmannen at permitteringene er “et resultat av selskapets langdistansestopp og innskrenking av dets kortsiktige virksomhet. Det er en omstilling som det norske selskapet har implementert i alle markedene i som det har hatt virksomhet: Norden, Storbritannia, USA, Italia og Frankrike. “

Ser vi fremover, anslår flyselskapet at “for sommeren 2022, under scenariet med seks fly basert i Spania (tre i Alicante og ett i Malaga), ville de trenge 215 besetningsmedlemmer i regionen, inkludert piloter og kabinbesetning.”

Det konkluderte med at “det endelige antall ansatte kan ende opp med å bli høyere, avhengig av hva som kan avtales med fagforeningene om andre typer kontrakter og reduksjon i arbeidstid.”

El Prats stenging betyr at ruter som opererer fra Barcelona til Chicago O’Hare, Los Angeles internasjonale lufthavn, Miami internasjonale lufthavn, New York JFK og San Francisco, CA ikke gjenopptas. Norwegian har for tiden rundt 485 ansatte som dekker langdistansetjenester fra El Prat som er ansatt av Norwegian Air Resources Spain, et heleid datterselskap, som, som tidligere rapportert, søkte om kreditorbeskyttelse i slutten av desember 2020.