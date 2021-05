Norwegian Telenor kansellerer sin virksomhet i Myanmar etter kuppet, og lider tap i første kvartal

Det norske selskapet Telenor står overfor tap i første kvartal etter at Myanmar-militæret tok makten i et kupp 1. februar, og selskapet avskrev verdien av selskapets virksomhet i Myanmar, ifølge media. Reuters Rapporter.

Mens Telenor-aksjene falt tirsdag, vil selskapet fortsette å drive sin mobiltelefonvirksomhet i landet, men det er fortsatt sterkt bundet i kjølvannet av kuppet. Telenor har operert i Myanmar siden 2014, men etter kuppet innførte militærregimet nettverksrestriksjoner for alle operatører, inkludert en landsdekkende nedleggelse av mobildata 15. mars. Etter stengningen sa selskapet at Telenors abonnement og trafikkinntekter var nede 50 prosent.

Nedleggelsen av mobildata økte imidlertid antall samtaler, noe som resulterte i at Telenors lokale kundebase i Myanmar økte med rundt 2 millioner nye brukere i første kvartal, noe som gjorde den totale kundebasen til rundt 18,2 millioner brukere.

“Telenor oppfordrer myndighetene til umiddelbart å gjenopprette uhindret kommunikasjon og respektere retten til ytringsfrihet og menneskerettigheter,” sa Telenor i en uttalelse fra selskapet.

Konsernsjef Sigve Brekke sa at mens selskapet har sett en “uberegnelig, usikker og veldig urovekkende” situasjon med “begrensede muligheter for fremtidig forbedring”, vil Telenor forbli i Myanmar foreløpig. “Vi tror fortsatt at vi gjør en forskjell når vi holder virksomheten i gang,” sa han i en inntjeningspresentasjon. “Vi prøver å fortsette å gjøre det etter beste evne.”

Sigve Brekke la til at den aktuelle usikkerheten gjør det umulig å kommentere fremtidige opsjoner, og at Telenors fortsatte eksistens vil avhenge av utviklingen i Myanmar.