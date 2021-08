Norwich City er i nærheten av å signere Mathias Norman

Norwich Citys behov for å legge til en defensiv midtbane og følge opp Mathias Norman ble diskutert grundig i den siste utgaven av Pink Un Podcast.

Våre journalister samlet seg på Kanariøyene for å gjennomgå lørdagens skuffende 2-1-nederlag mot Leicester på Carrow Road og kom tilbake til et mye diskutert tema de siste ukene.

Etter at sommerovergangsvinduet stengte klokken 23.00 på tirsdag, har Citys prioritet å signere en defensiv midtbanespiller sett Mathias Norman navn Og William Carvalho dukker opp Som de viktigste målene de siste ukene.

Norges Norman og FC Rostov, 25, antas å være fokus for sportsdirektør Stuart Webbers arbeid, for å avslutte en hektisk overgangsperiode som allerede har sett sju spillere til Daniel Farkes lag og ni seniorspillere.

“Han er fyren de vil ha, og de er sikre på at de kan avslutte denne avtalen mellom nå og tirsdagens frist,” sa fotballredaktør Buddy Davitt da han diskuterte Normans potensielle ankomst.

“Det kommer sikkert med forventningen om at han kan være svaret på alle deres bønner, noe som kanskje ikke nødvendigvis er rettferdig for ham, men det burde absolutt tillate Daniel å gå i en retning han ikke kan gjøre alene for øyeblikket fordi han ikke gjør det har ikke den slags å være på midtbanen.

Apropos balanse, forrige sesong hadde du Skipp der, men du hadde Cantwell, Buendia og Dowell som kan gjøre det de trenger å gjøre.

“Daniel hadde ikke Skipp-elementet fordi McLean ikke er det, Rupp ikke, og Lees-Melou og Gilmour definitivt ikke.

Så jeg tror at hvis denne spilleren blir hentet inn – og det er absolutt forventningen – vil vi begynne å se hvordan midtbanen under Daniel ser ut i Premier League, eller i det minste det foretrukne alternativet.

“Foreløpig er det noen firkantede kiler i de runde hullene, og Gilmores prinsipp er blant dem, så de virker alle ganske sikre på at det blir det samme.

“Og så forhåpentligvis en midtstopper også før tirsdag, det er fortsatt veldig mye planen og signalet fra klubben – så forhåpentligvis er det en fruktbar avslutning på vinduet.”

Rapporterer i Norge og Russland foreslo Norwich har tilbudt et sesonglangt lån med et startgebyr på rundt £ 2m, med mulighet til å gjøre avtalen permanent til rundt £ 12m hvis det fungerer og Premier League-status er sikret.

Norman spilte 86 minutter av 1-1-uavgjort i Ural Yekaterinburg fredag ​​på grunn av tilsynelatende bekymringer for en skulderskade, men det antas at han fortsatt har til hensikt å bli med i Norges tropp foran VM-kvalifiseringen mot Nederland, Latvia og Gibraltar.

