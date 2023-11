Nostalgi-fans legger merke til: Et stift leketøy fra 90-tallet gjør comeback

Fansen er begejstret for det, og i butikkene forventer vi at salget starter i løpet av de neste ukene.

Leken som ble født for 25 år siden kommer tilbake med det samme konseptet: du må ta vare på et virtuelt dyr og mate det. Men det tilkoblede leketøyet du har på håndleddet gir flere muligheter enn tidligere versjoner.

Den koblede versjonen gir deg sjansen til å gjøre det til en ny verden: Tamaverse. Takket være Wi-Fi-tilkoblingen kan spillere leke med hverandre.

«For mindre enn 100 euro har du noe koblet til et Wi-Fi-nettverk med et gyroskop som lar deg leke, ha det gøy, tilbringe timer, ha det på håndleddet, le og dele det med venner som har Tamagotchis»Axel, lederen av en leketøysbutikk, forklarer.

For å motvirke avhengigheten til noen Tamagotchi-fans, er det et alternativ for foreldrekontroll for å begrense bruken av leken.