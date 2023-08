Nostalgivarsel: Wipeout kan også kjøres på en Mac eller nettleser

Kildekoden til Tørk det av Originalen ble avsluttet i 2022 og senere i naturen Mye omskrivingsarbeid, et spill utgitt i 1995 for den splitter nye PlayStation (og et av de omtalte spillene for lanseringen) og PC-er under DOS kan nå kjøres på alle moderne datamaskiner. Siden vi aldri sluttet å utvikle oss, la oss spille det også En nettleser ! Jeg testet det for deg også, dette futuristiske racingspillet kjører utmerket på min Mac Studio, selv om det er en inngangsmodell fra en eldre generasjon.

Puh, Tørk det av Min Mac Studio fungerer fint…

Omskrivingen ble ledet av Dominik Szaplewski Distribuert på GitHub. All kildekoden er i C, et språk på lavt nivå som var avgjørende på 1990-tallet for forhåpentligvis å levere riktig ytelse. Siden spillet teknisk sett fortsatt tilhører Sony, er denne ordningen nedtonet. Dette er ikke direkte distribuert originalkode, så utvikleren antok at vi var i riket av rettferdig bruk (rettferdig bruk)

De førti filene og de rundt 7700 C-linjene som utgjør sluttprosjektet er imidlertid ikke nok til å få en Tørk det av funksjonelle. Bortsett fra kildekoden, krever det også visuelle og auditive kilder. Disse filene distribueres ikke via GitHub, de kan finnes på slutten for nedlasting Et blogginnlegg som presenterer prosjektet. Før du åpner terminalen for å kompilere det hele, må du laste dem ned og legge dem i en mappe inne i prosjektet.

Instruksjonene varierer fra sted til sted, men På MacDu må installere noen avhengigheter ved å bruke pakkebehandlingen Hjemme brygget, kompiler deretter spillet inn i mappen som inneholder alle filene. Etter noen sekunder eller minutter, avhengig av datamaskinen din, kan du starte spillet i et standard macOS-vindu og få en dose nostalgi. Oppstart gjøres også fra kommandolinjen ved å kjøre filen wipegame Hvis kompileringen var vellykket, bør den være i hovedprosjektmappen.

Wipeout må startes fra terminalen, men du kan spille normalt ved å bruke tastaturet eller gamepad.

Jeg ble overrasket over kvaliteten på tilpasningen: alt fungerer perfekt, inkludert lyd, og QWERTY-tastaturet mitt støttes perfekt. Utvikler sier på bloggen sin Et mareritt med original kildekode som spenner over og lignet senere versjoner av spillet, fikslet raskt med Windows 95 og ATI Rage Edition-grafikkkort. Men som et resultat fjernet vi titusenvis av ubrukelige linjer med kode og endte til slutt opp med et veldig rent og tilfeldig miljø. Pixel art Det er veldig interessant for fans av sjangeren.

Selv om du kompilerer din egen Tørk det av Perfekt for enhver nostalgisk geek, red Leveres i nettleser Fungerer bra og krever ingen tekniske ferdigheter. Merk at hele spillet krever en nedlasting på 144 MB, noe som kanskje ikke er ideelt hvis du bruker smarttelefonen og trenger å overvåke dataforbruket. Apropos smarttelefoner, du kan spille i Safari på iOS, men du trenger et tastatur for å kontrollere spillet. Jeg testet min 2018 iPad Pro med dets magiske tastatur, og den presterte perfekt.

Tørk det av På en iPad, i en nettleser: ingen fremgang stopper.

Siden kildekoden til den omskrevne versjonen er åpen kildekode, kan du også Å bidra til prosjektet Hvis du har den nødvendige kompetansen. Den nåværende versjonen er kompilert for MacOS og Linux, arbeid for Windows pågår fortsatt. Det er også en En lang liste over forbedringer som må gjøresTilbakestille begge funksjonene, fikse feil og forbedre spillets oppførsel, spesielt fysikkmotoren, som fortsatt ikke er den samme som originalspillet.

Dominik Szaplewski kontaktet Sony i håp om å få godkjenning for dette opptrykket, men har ennå ikke hørt tilbake. Hvis du er nostalgisk for spillet, ikke vent for lenge med å kompilere versjonen din, du vet aldri hva som kan skje hvis advokater blir involvert.