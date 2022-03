Notarius blokkerer Patricks hussalg når han snart må betale ned lånet sitt: «Jeg lever i helvete»

Patrick, bosatt i Fiese, signerte en avtale om å selge huset sitt i juli 2020. Samtidig hadde han nettopp funnet sitt nye hjem i Esno. Bare kjøperens notarius blokkerer salget, og Patrick har et lån som skal betales ned veldig snart. Han forteller oss om kaoset.

I livet går ting ikke alltid som planlagt. Patrick har nettopp mistet sin kone, og ønsker å flytte inn i et mindre hus fordi helsen hans ikke lenger tillater ham å beholde huset han delte med sin avdøde kone. «Foruten helse, døde min kone i dette huset, så jeg ønsket å endre scenen …Han forklarer.

Mens han signerte salgsavtalen og han skulle ha signert skjøtene to eller tre måneder senere ifølge notarius publicus, oppstår det et problem. En notarius for den fremtidige kjøperen av Patricks hus forbyr salg av eiendommen. «Ifølge henne samsvarer ikke matrikkelplanene med byplandokumentet: det var en tomt i nærheten av huset mitt og naboene mine som forårsaket et problem. Den trengte en oppdatering«.

Så en landmåler ble sendt ut for å løse problemene med planene. Bare én av personene som er opptatt av denne tomten nekter å betale sin andel på rundt 600 euro, og kostnadene deles mellom eierne. «Hun ønsker kun å donere maksimalt 200 euro. Derfor kan det sies at salg også er forbudt av denne personen«.

Og det er ingen måte å finne et alternativ på: Notaren til kjøperen gir seg ikke en tøddel, forsvarer interessene til sin klient, og denne matrikkelplanen er ennå ikke oppdatert.

Kreditt som skal betales tilbake i løpet av de neste dagene

Etter å ha ønsket å raskt gjøre plass for den fremtidige eieren av huset hans, forlot Patrick bygningen så snart som mulig etter å ha funnet sitt nye hjem i Esneux. Derfor tar han det såkalte «brolånet» for å ha råd til denne eiendommen. Hva består egentlig dette av?

Et brolån er nyttig når du ønsker å kjøpe eller bygge en ny bolig, men du ikke har solgt den gamle boligen din ennå, eller pengene fra å selge den er ennå ikke i sikte. Finansier ditt nye boligkjøp. Banken gir et kortsiktig lån som må betales tilbake etter salg av din gamle bolig.

Som du forstår ligger problemet i andre setning: lånet er kort og må betales tilbake etter at det gamle huset er solgt. Men Patrick, som sitter fast, har ikke solgt eiendommen sin ennå, og lånet er i ferd med å utløpe. I denne perioden betaler vi generelt store renter.



Patricks hus er ikke offisielt solgt ennå (© RTLinfo)

«Jeg skal betale renten på lånet mitt om noen dager, men jeg har ikke de pengene. Alle sparepengene gikk til nedbetalingen på det nye huset mitt, og jeg har bare en veldig liten pensjon. Jeg lever i helvete, det ødelegger livet mitt. Jeg har allerede ringt banken for å prøve. Han oppfordret dem til å gi meg en frist, men de har ikke kommet tilbake til meg ennå, da fristen nærmet seg.»

Patrick fortsetter å ringe notaren med jevne mellomrom for å se om situasjonen kan løses. «Jeg er desperat. Han fortalte meg at notaren til kjøperen leter etter problemer der det ikke er problemer. Barna mine støtter meg, men jeg kan ikke be dem om å betale meg, de har også et liv å leve.»

Mirakel i siste liten

«Det er notarens oppgave å sørge for at prosessen er konsistent og i tråd med kjøperens forventninger.» Notarius Raynaud Gregoire forklarer. «Det er hans ansvar å forsikre kjøperen om at han vil motta en vare som oppfyller hans forventninger. Det er imidlertid svært sjelden du snubler lenge i en mellomting. Derfra må du enten avbryte salget, eller, som herren gjorde, ringe landmåleren og prøve å gjøre opp så raskt som mulig. Hvis en nabo nekter å betale sin del, der, forlater vi kompetansefeltet til notarius, og diskusjonen er ved et bord mellom selger og personen..

Hvis notarius tar på seg ansvaret for å be om en rapport fra banken, er det generelt sett mer fleksibel

Renaud Grégoire er optimistisk med tanke på å få utsettelse av lånet. «Hvis selgeren går til banken sin og ber om forsinkelse, er det liten sjanse for at dette skjer. På den annen side, hvis en notarius tar på seg ansvaret for å be om en rapport fra banken, så er banken generelt mer fleksibel og den er mulig å operere.

Og mens Patrick måtte betale ned lånet sitt innen få dager, skjedde miraklet kort tid før denne artikkelen ble publisert: Notaren hans var i stand til å forhandle med banken om en måneds utsettelse i siste liten. «Det er en utrolig komfort. Nå må vi finne felles grunnlag med kjøperens notarius publicus og signere skjøtene så snart som mulig!«