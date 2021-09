Notre Dame er klar til å begynne restaureringen når sikkerhetsarbeidet er fullført

Arbeid mot land Vår dame Det endte i Paris, slik at renoveringen av katedralen kunne begynne to år senere.

Så snart brannen i april 2019 brøt ut, sa den franske presidenten Emmanuel Macron at katedralen – som tilhørte 1100 -tallet – ville bli gjenoppbygd. Deretter lovet han å åpne det igjen for tilbedere innen 2024 Frankrike Holder OL.

Som en siste fase for å beskytte strukturen, som inkluderer styrking av brannskadede containere med trebuer, sa det regjeringsledede selskapet, som leder arbeidet, at det var på rett vei for å nå Macrons gjenopprettingsdato.

Katedralen vil bli restaurert til sin opprinnelige design, med et spir på 96 meter designet av arkitekten Eugene Violet-lou-Duck på midten av 1800-tallet, som det ble valgt nytt tre for.

Omstillingsarbeidet forventes å begynne i de kommende månedene etter budprosessen for de utvalgte selskapene. Før det sa selskapet i en uttalelse at det ville begynne å rense innvendige vegger og gulv i bygningen denne måneden.

De Brann på Notre Dame Sjokkerte Frankrike og verden. Tårende parisere og bedøvede turister så i vantro på hvordan helvete steg over katedralen, som markerte hjertet av Paris.