Belgisk-senegaleserens franske fotballlisens er tilbakekalt av det franske fotballforbundets (FFF) medisinske komité, men Fatiga fortsetter fotballkarrieren til tross for dette. Han kunngjorde på Instagram mandag.

De første testene utført i Brest avslørte en uregelmessighet i Nova Fatigas hjerteslag, forklarte Brooks-fødte Galileo Fatigas sønn, mens faren spilte i klubben. Kardiolog Pedro Brugada utførte ytterligere tester og ga senere spilleren fullmakt til å «fortsette livet uten risiko». Likevel bestemte FFFs medisinske kommisjon noe annet, og tilbakekalte Nova Fatigas lisens, slik at siden ikke lenger kunne trene i det franske mesterskapet. «Så jeg er en gratis spiller,» sa Prestois på Instagram, tydelig fast bestemt på å fortsette i utlandet. «Den medisinske vurderingen bekrefter min tro på at jeg kan fortsette fotballkarrieren min.»

Faren hans, Galileo Fatiga, opplevde også hjerteproblemer i løpet av karrieren. I 2003–2004 ble Senegal informert om at han led av hjertearytmi. Men han kollapset før en kamp i Bolton et år senere, livet hans reddet kun av en hjertestarter. Innehaver av dobbelt belgisk-senegalesisk statsborgerskap, Nova Fatiga ble kalt opp for første gang med Teranga Lions i fjor vår. Han gikk gjennom treningssentre i La Gantoise, Anderlecht og Brugge.