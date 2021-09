Novak Djokovic beroliger Creekspur og Heckler når tredje runde i US Open | US Open Tennis 2021

En kveld, da det viste seg at Novak Djokovics rekord med 21. store singeltittel og det første kalenderåret Grand Slam i herretennis på 52 år ikke kunne stoppes, var det en stor tilskuer på Arthur Ashe Stadium -publikummet. Å trakassere verden nr. 1 mer enn motstanderen på banen.

Djokovic, som serverte 4-2, 30 i andre sett mot 121.-rangerte Dullan Grixpur under andre runde i US Open torsdag kveld, savnet en vanlig overhånd for å bryte for første gang i kampen, og kikket i retning av viften som bråket under poenget. Feilen økte umiddelbart da Djokovic brakk ryggraden etter overkokt. Men den beste spilleren i verden, mer enn Stu eller Comps, trakk seg umiddelbart tilbake til førsteplassen i uavgjort for menn, og vant 6-2, 6-3, 6-2 på 99-2 minutter.

“Den personen ringte av en eller annen grunn, en støy og et slags skrik like før jeg ble knust, noe som var et stort poeng. Før det ville han gjøre det noen ganger. Etter det igjen,” sa Djokovic . Det er alt. Jeg bryr meg ikke om støyen. Ikke misforstå meg. Jeg tror det er viktig for underholdning, møte, musikk. Jeg forstår. Men hvis noen gjør det igjen og igjen, spesielt når du er ved hans side, vet han hvorfor han gjør det. Fyren jeg påpekte, han vet hva han gjør, det er alt. ”

Heckler gikk like stille ned som den 25 år gamle Creekspoor, som knuste 30 ess i første runde på John-Leonard Struff, inkludert 149 km / t. Han overvant bare fem mot Djokovic, som vant 80% av sine første servicepoeng og halvparten av den nederlandske motstanderens servicekamper.

“Utmerket prestasjon,” sa Djokovic. “Definitivt bedre enn den første rundekampen. Tydeligvis er jeg veldig fornøyd med måten jeg kom ut på banen. Jeg tjente godt. Jeg fant rytmen i tjenesten. Det var viktig at jeg tok med tingene.”

Han la til: “Totalt sett veldig bra, veldig bra. På tennisnivå er jeg veldig fornøyd. Alt går i riktig retning.”

Som et resultat ble Djokovic den første hannen som vant 23 kamper på 23 kamper på Majors i år, og ble den første mannlige spilleren som vant fire kamper i samme kalenderår siden Rod Laver i 1969. .

Lørdagens neste hinder er mot Japans Kei Nishigori, som samlet seg fra et nederlag i femte sett for å vinne 7-6 (3), 6-3, 6-7 (5), 2-6, 6-3. McKenzie på McDonald i Ytre domstoler. Nishigori scoret en av de ikoniske treffene i livet hans da han sist ble fanget i den spylende plenen I semifinalen i US Open 2014Den tidligere verdens nr. 4 møtte imidlertid Djokovic 16 ganger og mislyktes.

“Det er ingen på banen før jeg vinner,” sa Djokovic.

Tidligere US Open og Wimbledon-toeren Carolina Bligov reddet et kamppoeng før hun mobiliserte 7-5, 6-7 (5) for å gjøre opp for den første nattsessionskampen på Night Cape torsdag i Ashe. 7-6 (7) slo den lokale favoritten Amanda Anisimova.

Anisimova fyller 20 år på tirsdag i den fantastiske French Open -semifinalen 2019 og er fra samme by i New Jersey. Bruce Springsteen vokste opp der, Var et poeng fra 7-6 i det tredje settet tiebreaker da hun dyttet nettet tilbake bak baseline. Det åpnet døren for Bligovic, som har hatt mer enn 24 ess i hvert fall på US Open damesingle siden 1998.

På Louis Armstrong stadion veltet Bianca Andrescu og Denis Shapovalov den kanadiske dobbeltregningen.

For den sjette seedede Andres, som tok Grand Slam i hovedtrekket, som avsluttet sesongen for to år siden, trakk seg fra fjorårets turnering på grunn av skade. Seieren 6-4, 6-4 forbedret livstidsrekorden på spylingplenen til 9-0.

Deretter vant den sjuende seedede Shapovalov den feilfylte åpningen og slo Roberto Carpalus Pena 7-6 (7), 6-3, 6-0. Åpen

“Jeg ønsket definitivt min hevn,” sa Shapovalov. “Jeg visste at det ville bli veldig vanskelig. Derfor føler jeg meg så glad for å rømme fra rette sett. Det kunne ha vært en veldig, veldig lang kamp.

Dagens største opprør kom i herredouble, med det amerikanske wild card-paret Nathaniel Lamans og Jackson Vitro som slo første seedet Nicola McDick og Matt Pavic 6-2, 7-5. Wimbledon, Olympic og Miami, Monte-Carlo og Roma Masters.