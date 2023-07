Novak Djokovic, kongen av tie-breaks, slår tilbake: «Hvis kampen er tøff, hever han spillet sitt enda mer», forklarer Philippe Dehes.

Hvis han ikke kan spille under denne utgaven av Wimbledon 2023, i livet, Tips Også veldig bra for trening. Han er den beste spilleren i dette lille spillet blant menn.

«I en tie-break er formatet slik at man gir begge poengene. Hvert poeng teller, hvert poeng kan bestemme retningen tie-breaket tar«, sa Djokovic under Roland Garros.»Tankene spiller jeg er tilstede. Jeg fokuserer bare på neste steg og tenker klart på hva jeg vil gjøre. Det avhenger selvsagt av fienden foran deg. Men det fungerte bra for meg«.

Av de 469 tie-breakene som ble spilt i karrieren hans, vant han 309, en suksessrate på 65,88 % under denne komplekse øvelsen. Serberen er i ledelsen Roger Federer (709 konkurrerte, 463 vant eller 65,30%) og Arthur Ash (268 konkurrerte, 172 vant eller 64,18%). Rafael Nadal Med 61,1 % (429 konkurrerte, 262 vant).

til Philip DehaasRTBF-rådgiver, «Djokovic kan være en stor spiller i tie-breaks fordi under press og i avgjørende øyeblikk kan han overgå seg selv. Der de fleste andre spillere pleier å spenne seg opp, stresse og gjøre feil i avgjørende øyeblikk, går han den andre veien. Konkurransen er tøff, de viktigste øyeblikkene, og han klarer å endre og heve sin posisjon. Han er den eneste aktive spilleren med Roger Federer og Rafael Nadal (for øyeblikket skadet) Det kan den gjøre. For andre spillere er det ikke det samme.»