Novak Djokovic utestengt fra å reise til Australia i tre år?

Etter at visumet hans ble tilbakekalt, har verdens nr. 1 australier blitt truet med tre års forbud mot å komme inn i landet. “Det har gått tre år, men det er en sjanse for å komme tilbake til den rette situasjonen. Og det vil bli vurdert på det tidspunktet,” sa statsminister Scott Morrison i en mikrofon mandag. australsk radiostasjon. — Men jeg kommer ikke til å gjøre ting på forhånd og komme med uttalelser som vil hindre statsråden i å ta den riktige avgjørelsen.

I henhold til australsk immigrasjonslov kan ikke Djokovic lenger få nytt visum i tre år med mindre immigrasjonsministeren vurderer at det er «obligatoriske og medfølende» grunner.

“Tilbakekallelsen av visumet hans er bekreftet av en føderal domstol, noe som betyr at han vil bli utestengt fra å reise inn i landet i tre år.”, bekreftet Karen Andrew. Innenriksministeren presiserte at det var for tidlig å nevne de populære stressende årsakene. “På dette tidspunktet er alt dette imaginært … enhver forespørsel vil bli vurdert basert på dens fordeler.”

Novak Djokovic har på sin side allerede forlatt landet. Denne mandag morgen var verdens nr. 1-spiller på vei til Beograd etter å ha blitt stoppet i Dubai.