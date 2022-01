Novavax, den mest klassiske vaksinen, kommer til oss i slutten av februar

Tjenestemenn mener at Novavox-vaksinen vil overbevise noen vaksineavstøtende midler. Uten messenger-RNA anses denne vaksinen som veldig klassisk. Den bruker et gjenopprettende protein, for eksempel kikhoste- eller hepatitt B-vaksine.







Ifølge den vallonske helseminister Christy Morel skal novovax-vaksinen være tilgjengelig innen utgangen av februar. Men pass på: ikke alle liker det i utgangspunktet. Det er faktisk “planlagt først for individer som har utviklet en 1 til 1 reaksjon på den godkjente 1. dosen av vaksine gjennom allergisentre, og til flere borgere ved flere vaksinasjonssentre via qvax for aspirerende borgere”.

De som i utgangspunktet ikke er anti-Vox, men er redde for å bruke messenger RNA-vaksinen eller ikke tror på AstraZeneca eller Johnson & Johnson på grunn av deres dårlige navn, kan unngå å si nei. NovaVox overbeviser imidlertid ikke alle. Det har allerede blitt reist argumenter mot vaksinen, som ble “finansiert av Bill Gates”, ifølge LCI, som sier at Nova Vox Laboratory har mottatt nesten 15 millioner dollar fra Bill Gates Foundation for vaksineforskning.