Krigen i Ukraina har pågått i mer enn en måned. Tusenvis av soldater og sivile har dødd siden den gang. Samtidig fortsetter den russiske og ukrainske delegasjonen å forhandle for å få slutt på denne konflikten i sentrum av vårt kontinent. Med et stort spørsmål: Hva krever russerne for å få slutt på denne konflikten?

For å få svaret var Pyotr Tolstoj, nestleder i Dumaen, underhuset i det russiske parlamentet, æresgjest hver søndag søndag. På spørsmål om Russlands ønsker klargjorde han Vladimir Putins tankegang og intensjonene som ble forfulgt. Forhåpentligvis slutten på denne krigen. «Når målene for den spesielle operasjonen er oppnådd, beveger vi oss mot fred,» sa han. Han avklarte først og siterte deretter de russiske kravene. «Sammen med garantier for Ukrainas nøytralitet, garanterer det rettighetene til de 20 millioner russerne som har lidd under europeisk-støttet styre de siste 8 årene og garanterer at Ukraina aldri vil bli anti-russisk igjen. Dette er alle formålet med den spesielle operasjonen. Senere skal vi diskutere europeiske og russiske sikkerhetsgarantier. Ikke glem at Russland er det største landet i Europa, det er 10 ganger mer enn EU. Vi er på samme kontinent, men før eller siden er vi forpliktet til å forhandle om fred og økonomisk samarbeid. I dag fører Europa en krig mot Russland, men det vil gå over. Han utdypet denne saken.

Han krevde også at NATO stoppet utvidelsen av sine territorier, og pekte på den polske grensen som den siste grensen. Jeg liker ikke ordene til Piotr Tolstoj Sergei Shirnov, En tidligere KGB-spion og redaktør av «Spideren», angrer han på forfatterens uærlighet. «Det har gått fem uker siden verden var vitne til aggresjonen mot Ukraina som ikke angrep Russland. Dette er løgner. Ukraina representerer ingen fare for Russland.» Jirnov lansert. «Russlands okkupant, vi må ikke snu ting på hodet. Russland har ikke et parlament, det er et blankt ark, et rom for alt som kommer fra Kreml.Han fortsatte.

Det er ingen forbrytelser i Poucha

Pjotr ​​Tolstoj benektet at Russland hadde misbrukt ham i Bautista, hvor rundt tjue lik ble funnet i gatene. «Det ukrainske militæret har jobbet tungt med sivile som ønsket å forlate de beleirede byene. Alle disse dødsfallene må identifiseres og redegjøres for. En etterforskning må gjennomføres før samtaler kan starte om det russiske militærets grusomheter.» Han reagerte på saken.

Før du gir vesten skylden. «Vesten forstår ikke Russlands mål og har mistet virkeligheten av syne. Russland vil avgjøre Ukrainas skjebne med amerikanske sikkerhetsforsikringer, ikke med Belgia, ikke med Europa. La oss se hvordan ting går. Men det er ikke med Europa. Jeg er skal diskutere Ukrainas skjebne.».