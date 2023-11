NRJ Music Awards 2023: Alt du trenger å vite om seremonien denne fredagen

Denne fredagen 10. november vil Nikos Aliagas være vertskap for den 25. utgaven av NRJ Music Awards fra Palais des Festivals i Cannes. Prisutdelingen sendes på NRJ og TF1 fra klokken 21.10.

NRJ Music Awards vil være en eksepsjonell begivenhet. Strome, Bruno Mars, Dua Lipa, Aya Nakamura … listen over artister som har prydet scenen er imponerende. Opp gjennom årene har arrangementet tatt imot og belønnet artister som har blitt ikoner for musikkscenen.

Forskjellen er at i denne versjonen vil ikke programmet sendes direkte på grunn av «nødangrep»-status, men tatt opp i ettermiddag i reell tilstand. Som et resultat vil ikke stjerner gå på den røde løperen på Palais des Festivals. Det vil imidlertid bli spredt en matte inne i huset for dem med full beskyttelse.

Et program og konkurranse

Mange artister vil opptre på scenen også i år: Luan, Micah, Kentjie Zirak, Vianney, Slimane, Vita, Claudio Capio, Jazzy, Isabel Adjani, Kayden Roussel, Santa, Lorraine, Meneskin, Bianca Costa, Newt Incolor, Vagra, Kalema, Joseph Kamal , Benson Boon, Philippine Lavre, BigFlow&Oli, Meg Solar, Jain, Kyo, Pierre de Mare.

Konkurransen lover å bli tett. Angel, Aya Nakamura, BigFlow&Oly, Christophe May, Tomso, David Gutta… de ønsker alle å ta hjem den ettertraktede NRJ Music Award. «Vianney, Ed Sheeran og Calvin Harris dominerer hitlistene i år. Uttrykker NRJ. Avstemming i kategorien «Francophone Song» vil foregå live i løpet av kvelden. En fullstendig liste over nominerte finner du her Her.

Flere belgiere er kåret blant utøverne, men hvem vil stikke av med det berømte trofeet? Svaret på dette får du se på den lille skjermen i kveld.

