NTS sikrer 50% eierandel i Norwegian Royal Salmon, trekker ut Salmar -tilbudet

Namsos, det norskbaserte oppdrettskonsernet NTS ASA, som nå eier mer enn 50 prosent av Norwegian Royal Salmon ASA (NRS), har godtatt det reviderte obligatoriske tilbudet på NOK 240 (USD 27,20, EUR 23,12). Aksjen skal utløpe 26. august 2021.

Freya, det norske hovedkontoret Salmar ASA, ga senere beskjed om at Oslo Børs ikke ville starte et frivillig kontant tilbud om å erverve alle utestående aksjer i NRS. Tilbudet, gitt av Salmar for 270 kroner (30,60 dollar, 26,01 euro) 20. august, krevde at Salmon-Farm skulle skaffe nok aksjer til å gi mer enn 50 prosent av NRS-eierskapet.

“Salmar vil ikke starte tilbudet fordi det ikke er fornøyd med denne tilstanden,” sa Salmar i en uttalelse. “Salmar beklager at det var et betydelig privilegium for NTS obligatoriske tilbud og representerer en rettferdig verdsettelse av NRS etter Salmars syn, og vil ikke bli tilbudt NRS aksjonærer, og integrasjonene som kan oppnås gjennom en NRS og Salmar kan ikke realiseres.

NRS har for tiden maksimalt 36.085 tonn tillatt biomasse (MAP) for trikker og Finmark lakseoppdrett i Norge, og 17.800 MTb for lakseoppdrett og 5.300 MT for ørretoppdrett på Island med arktisk fisk. Det har også en minoritetsinteresse i to beslektede norske oppdrettsselskaper som har ni fiskerilisenser.

Foto med tillatelse fra NTS