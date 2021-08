NTS vinner Battle of Norway Royal Salmon – Fish Farmer Magazine

Til tross for spådommer om det motsatte, vant NTS kampen om å eie Norges Royal Salmon.

I går, på en dag full av drama og mer enn noen få overraskelser i Oslo, kunngjorde NTS i morgen at de hadde kjøpt drøyt 40% av selskapets aksje. Salmar så på vei til seier.

Men da fristen for å akseptere NTS tilbud nærmer seg, vant NTS i går ettermiddag to store aksjebøker fra Egil Kristoffersen og Sonner og fra Norway Fresh, og tok NTS eierandel til mer enn 70%.

NTS tilbød 240 kroner per aksje og sto overfor et konkurrerende tilbud fra SalMar med et høyere tall på 27 kroner. Sistnevnte aksept var basert på at SalMar kjøpte 50% av aksjene.

– SalMars annonserte frivillige kontantilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norge Royal Salmon ASA vil ikke bli fremmet, sa SalMar i en kort uttalelse i går kveld.

Ifølge rapporter fra Norge var forretningsmagnat Helge Gåsø, den største enkeltaksjonæren i NRS som også representerer NTS i NRS -styret, klar til å prøve å blokkere SalMars bud.

NRS sa i en kunngjøring til Oslo Børs i går kveld at NTS ASA blir eier av NRS etter å ha kjøpt mer enn 50% av aksjene i selskapet. Dette gjorde det umulig for SalMar å erverve mer enn halvparten av aksjene.

NTS er en stor aktør når det gjelder å levere brønnbåter, støttefartøyer og andre støttetjenester for oppdrett, men lakseoppdrett er relativt beskjedent, og derfor har de vært veldig opptatt av å skaffe NRS.

NTS ASAs totale driftsinntekter i andre kvartal 2021 var 601 millioner kroner (49,7 millioner pund), mot 610 millioner kroner (50,4 millioner pund) i samme periode i fjor.

Dette ga en EBITDA på 221 millioner kroner (18 millioner pund), mot 205 millioner kroner og et konsernets driftsresultat på 130 millioner kroner (10,8 millioner pund) mot 119 millioner kroner 12 måneder tidligere.