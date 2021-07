NTU-ledet team finner måte å bruke tamarindfliser til å lede strøm, miljønyheter og beste historier

Tamarind er en tropisk frukt som ofte brukes til å forbedre smaken av søt og smakfull mat.

Mens tamarindfliser vanligvis kastes under matproduksjon, kan de brukes til å lede og lagre strøm i fremtiden.

Et internasjonalt forskerteam ledet av Nanyang Technological University (NTU) har funnet en måte å konvertere tamarindfliser til veldig tynne karbonplater som kan lede strøm i energilagringsenheter for kjøretøy og heiser.

Teamet inkluderer forskere fra Western Norwegian University of Applied Sciences (HVL) i Norge og Alagappa University i India.

Tamarindskjell er rikt på karbon og naturlig porøst, noe som gjør det til et utmerket materiale for å lage gjennomsiktige ark.

Ifølge professor Dayalan Velavuthapil, styreleder, forskningsgruppe for avanserte nanoprodukter for ren energi og helseapplikasjoner, sa HVL, som deltok i studien, at poresystemet skaper et stort område som kan spare en betydelig mengde strøm.

Steve Guangdong, assisterende professor ved NTUs skole for elektro- og elektronikkingeniør, som ledet studien, sa: “Ytelsen til nanarkene våre avledet av tamarindskall er sammenlignbar med den til industrielt produserte kolleger når det gjelder mikroskopisk struktur og elektrokjemiske egenskaper.”

Fibre høstet fra industrielle hampfabrikker er et annet materiale som ofte brukes til å produsere karbonplater.

Sterk nok til å lede varme og elektrisitet godt og tåle høye temperaturer, kan karamellplater av tamarindskall være et miljøvennlig alternativ til deres industrielt produserte kolleger fordi de blir ujevnt gjenvunnet over terreng.

Prof. G.S., leder, Institutt for fysikk, Alagappa University. Ravi sa: “Bruk av tamarindfliser kan redusere plassen som kreves for landskap, spesielt i regioner i Asia som India.”

Han sa at India, en av verdens største produsenter av tamarind, var i trøbbel for avfallshåndtering.

Professor Ravi var forfatter sammen med R. Uvakumar, assisterende professor, Laboratory University.

Professor William Chen, direktør for NTUs matvitenskap og teknologiprogram, som ikke er involvert i studien, sa til The Straits Times at gjenbruk av tamarindfliser kan bidra til å redusere andre miljøspørsmål. Når frukt- og grønnsaksavfall brytes ned i landskapet, avgir de skadelige klimagasser, sa han.

For å danne karbonarkene blir tamarindeskallene vasket og tørket i seks timer ved 100 C.

Pulveret blir bakt i en ovn ved 700-900 ° C i 150 minutter i fravær av oksygen, som omdanner det til karbonplater.

Teamet jobber for å redusere energien som kreves for denne prosessen og for å være miljøvennlig.

Professor Tang sa imidlertid at noen hundre kilo tamarindfliser ville være nødvendig for å løpe og spare energi for å kjøre bil.

Siden det kreves et stort antall råvarer, ønsker teamet å utforske bruken av andre typer fruktskinn eller skall, for eksempel kokosnøttskall, for å lage karbonark.

Forskere håper å samarbeide med landbrukspartnere for å produsere karbonark i stor skala.

Professor Tang sa til journalister på en konferanse sist onsdag og sa at det ville ta mange år å kommersialisere karbonplater laget av tamarindfliser.