Nubia-merket lanserer offisielt Z60 Ultra-smarttelefonen med et kamera under skjermen

Nubia-smarttelefonserien inkluderer flere avanserte telefonmodeller. Det er et datterselskap av det kinesiske merket ZTE. Den tilbyr nå en ny avansert Z60 Ultra-smarttelefon med et Snapdragon 8 Gen 3-brikkesett, flere bakre fotosensorer og et femte generasjons kamera under skjermen. Her er alle detaljene.