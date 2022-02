Nubia Red Magic 7 og Red Magic 7 Pro gaming smarttelefoner offisielt utgitt med kamera under skjermen

ZTEs spillarm Nubia har offisielt annonsert lanseringen av de nye Red Magic 7 og Red Magic 7 Pro-smarttelefonene. På tidspunktet som er tildelt Kina, bør den planlagte kunngjøringen 22. februar spesifisere datoer og priser tilgjengelig for andre markeder. I mellomtiden, vær oppmerksom på at de har en oppdateringsfrekvens på 165 Hz, en integrert vifte, et væskekjølesystem og et kamera under skjermen. Her er alle detaljene.

Ny Nubia Gaming Smartphone Rød magi 7 Pro Nymontert Red Core 1 brikke Det forbedrer reaktiviteten til sansetastene, forbedrer vibrasjoner, gjør dem så realistiske som mulig, hjelper lyseffekter i spill, men hjelper også med lydeffekter. I tillegg er det den første modellen i rekken som har ZTE Axon 20, ZTE Axon 30 og den sist funnet kamerateknologien under skjermen. Samsung Galaxy Z Fold3. Derfor lar det mobilen levere en høyhastighetsopplevelse som ikke lenger er begrenset av et slag eller hakk. Sensoren har en kapasitet på 16 megapiksler.

Nubia Red Magic 7 og 7 Pro: Svært responsive skjermer

Mobiltelefon Rødt mantra7 Pro A montert Batteri med kapasitet på 5000 mAh Støtter Last på 135 watt Ifølge produsenten gir den muligheten til å lade opp helt på 15 minutter. Versjon Red Magic 7 har et 4500 mAh batteri Støtter 120 watt belastning Det er ikke så ille allerede, styling av alle de andre modellene som for tiden er tilgjengelige på markedet. Det gjenstår å se om disse lasteevnene vil være gyldige for modeller som selges internasjonalt. Tenk i stedet på belastningen på 65 watt. Skjermer måler 6,8 tommer, Alltid i ett AMOLED-panel 20:9 format med 10 bits a 165Hz oppdateringsfrekvens Og 960 Hz samplingsfrekvens for Red Magic 7 Pro og 720 Hz for Red Magic 7, som lar videospill svare.

Originale belegg inkludert kjølehjelpemidler og transparent

For å bidra til å forbedre ytelsen er Red Magic 7 og Red Magic 7 Pro inkludert ICE 8.0 flytende kjølesystem Dekker et av de største segmentene i markedet. Systemet har en vifte som kan rotere opptil 20 000 rpm. Merk at den har en 3,5 mm lydkontakt for tilkobling av hodetelefoner og er kompatibel med DTS-lydformatet. Bildeområdet er det samme som de tidligere modellene, med 64 + 8 + 2 megapikslers konfigurasjon på baksiden for begge mobilene.

Red Magic 7 er tilgjengelig i Cyber ​​​​Neon-versjonen i alle farger, samt Night Night Black og Deuterium Transparent Edition, sistnevnte, med en RGB LED-vifte. Red Magic 7 Pro-versjonen kommer i Cyber ​​​​Neon, Polar Black Knight og Tutorium Blade Transparent Edition.

Priser og tilgjengelighetsdatoer for Red Magic 7 og Red Magic 7 Pro

Foreløpig er kun datoer og priser tilgjengelig på det kinesiske markedet annonsert. Det blir to mobiler Tilgjengelig fra 21. februar Red Magic 7 8 + 128 GB er AT 555 ekskl. mva. eller Red Magic 7 Deuterium Transparent Edition 12 + 256 GB er 3 3 999 yuan tilsvarende AT 680 € 555 ekskl. mva. Red Magic 12 + 12 GB 12 + 18 Pro ekskludert annonsering på 666. Red Magic 7 Pro Deuterium Blade Transparent Edition tilbys til 12 + 256 GB 735. For andre markeder, inkludert Frankrike, vil datoer og priser bli annonsert 22. februar og enheter vil være tilgjengelige fra 10. mars 2022.