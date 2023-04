Nubo, den belgiske postkassen som respekterer dine personlige data

Flertallet av belgiere bruker en Gmail-adresse eller Hotmail eller Outlook for å tukle med personlige data. Nå kan du opprette en e-postadresse Belgisk, lokalt og respektfullt Dine data med Nubo.

Med Nubo har du de samme tjenestene som en tradisjonell postkasse: du kan dra nytte av en elektronisk postkasse, lagringsplass (også kjent som skyen) og relaterte tjenester som administrasjon av agendaer, oppgaver og kontakter. Nubo lover internett og Nøytrale og etiske nettjenester. Faktisk motsetter kooperativet seg spesifikt innsamling og sentralisering av personopplysninger for kommersielle eller profileringsformål. Nubo gjør ikke noe med dataene du betror, ​​annet enn å hoste dem på delte harddisker til eget bruk, og det er det!

Servere og tjenesteleverandører er lokalisert i Belgia, ingen data sendes til tredjeparter, ingen reklame og ingen data brukes. Alle nubo-tjenester kjører på gratis programvare.

Nubo, som betyr «sky» på esperanto, har form av et sosialt kooperativ. Den ble født fra et partnerskap mellom foreninger (5 asbl og ett samvirke) aktive på gratis internett i mange år. Ved å kjøpe aksjer (25€/aksje)Brukere blir Infrastruktursamarbeidspartnere og medeiere. Under ulike GA-er er det også de som tar beslutninger knyttet til Nubo. Å kjøpe disse aksjene skaper Nubos kapital, som på en måte er grunnlaget for strukturen.