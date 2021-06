NUI-kanalforskere eksemplifiserer digitale helsemessige erfaringer fra Govit-19

Forskere ved NUI Canal har demonstrert hvordan forskjellige tilnærminger til digital kommunikasjonssporing under Govit-19-epidemier ble tatt av jurisdiksjoner med og uten tidligere erfaring med epidemier.

Denne analysen, skrevet av James O’Connell og professor Derek O’Keefe fra College of Medicine, Nursing and Health Sciences, er publisert av en rekke dignitærer. New England Journal of Medicine.

James O’Connell og professor O’Keefe diskuterer hvordan Sør-Korea lærte viktige leksjoner fra deres MERS (Midtøsten Respiratory Syndrome) -epidemi i 2015 og la det politiske, juridiske og teknologiske grunnlaget for å implementere en aktiv digital helsesvar. For den første bølgen av Govt-19.

Til sammenligning har vestlige nasjoner slitt med de sosiale og teknologiske kravene som er nødvendige for å implementere en digital løsning for å øke tradisjonell manuell kommunikasjonssporing, som er et viktig verktøy for å håndtere epidemier.

Automatisering ved hjelp av geolokaliseringssporing tillot team av epidemiologer i Sør-Korea å oppdage ikke bare kontakter, men også systemet der kontakten skjedde 14 dager før symptomene eller diagnosen begynte.

Denne informasjonen tillot en større forståelse av systemene der SARS-CoV-2-overføring forekommer, og implementering av målrettede helsetjenester.

I motsetning til dette var tradisjonelle kontaktsporingssystemer i de fleste vestlige land bare i stand til å identifisere og rapportere symptomer innen 48 timer etter symptomdebut eller kontakt med offeret. Denne digitale grensen kan ha bidratt til den første bølgen av Govt-19 i Vesten, som er under antall i Sør-Korea. På slutten av deres første bølge av epidemier i april 2020 rapporterte Sør-Korea bare 10 423 infeksjoner og 204 dødsfall – en befolkning på drøyt 50 millioner. I kontrast så europeiske land mer enn 2,1 millioner tilfeller og 180 000 dødsfall ved slutten av den første bølgen i juni.

James O’Connell, forfatter av NUI Calway og forsker i HIV-laboratorium, sier: “Denne analysen fremhever viktige erfaringer fra denne epidemien, som vil gi det beste svaret for den neste. Vi har alle sett hvor viktig det er å finne forholdsmessig, effektiv, effektiv og rettidig kommunikasjon under disse epidemiene. Digitale teknologier kan forbedre funksjonene til kommunikasjonssporingssystemer for å fungere på denne måten, og lette arbeidet med å oppnå og opprettholde infeksjonskontroll. ”

Professor Derek O’Keefe, professor i medisinsk utstyrsteknologi og direktør for HIVE-laboratoriet ved NUI Canal, sier: “Denne forskningen fremhever viktigheten av å lære av viktige hendelser og deretter utvikle de nødvendige tekniske verktøy og politiske og juridiske rammer slik at når skjer igjen, er vi klare til å svare raskt. ”

Dette arbeidet fremhever viktigheten av å innse begrensningene ved bruk av løsninger for digital kommunikasjonssporing blant mennesker som ikke har tilgang til slik teknologi (for eksempel digital splittelse) og ikke-morsmål (som innvandrersamfunn).

NUI Galway-forfatterne diskuterer også det tilsynelatende unike ved at mange mennesker fritt deler betydelige mengder personopplysninger med multinasjonale selskaper for enhver helsegevinst, men hadde betydelige ideologiske vanskeligheter med å dele lignende data med regjeringer i krisesituasjoner.

Da den første bølgen av epidemier tok slutt, og den umiddelbare trusselen om tap av liv ble lettere, ble deres engasjement i geolokaliseringsbaserte digitale kommunikasjonssporingssystemer og personvern og databeskyttelsesrettigheter mindre interessant. De har blitt utsatt for intensiv granskning i land som har brukt Sør-Korea og land inkludert Norge og Israel. I etterkant av en epidemi som varte i mange år, anerkjente mange vestlige nasjoner behovet for pålitelige, gjennomsiktige og personvernbeskyttede teknologier for digital kommunikasjonssporing.

Etter eksemplet med Singapores Bluetooth Low Energy digital kommunikasjonssporingsapp Trace Together, Tyskland, Irland og Storbritannia, begynte de å lage sine egne systemer som varierer etter målpopulasjon. Vestlige nasjoner ønsket en desentralisert, personvernbeskyttet protokoll for kommunikasjonssporing – det vil si at i stedet for å bli sendt til føderale myndighetsservere, vil de innsamlede dataene forbli på brukerens enhet, kryptert og automatisk slettet etter 14 dager. Mot slutten av 2020 var det minst 65 Bluetooth-aktiverte lavdrevne digitale kommunikasjonssporingssystemer over hele verden, inkludert 26 i USA.

Timothy O’Brien, dekan for medisin ved NUI Calways College of Medical Nursing and Health Sciences, sier: “Jeg er glad for å se dette perspektivet fra professor O’Keefe og James O’Connell, publisert i New England Journal of Medicine. Professor O’Keefes forskning og akademiske aktiviteter gjenspeiler integreringen av ingeniørfag og medisin, som er en prioritet ved NUI Canal. Ved å ta utdannelse som ingeniør og lege utviklet professor O’Keefe innovative tilnærminger for å håndtere Govt-epidemier, og vi ser frem til å lansere en ny integrert bachelorgrad i medisin og ingeniørfag i fremtiden for å bli utdannet “lege”. . ”