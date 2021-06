Nukleær sikkerhet er fortsatt høyt prioritert i Norges samarbeid med Russland

Det 24. møtet i den felles norsk-russiske kommisjonen for kjernekraft og stråling ble avholdt onsdag. Det er et av de få kontaktpunktene i Vest-Russland som fremdeles er aktive og fungerer. I år feirer samarbeidet 25-årsjubileum.

Møtedagsordenen omfattet håndtering av brukt atombrensel og radioaktivt avfall i det nordvestlige Russland, samarbeid om atomvåpenberedskap, miljøovervåking og sikkerhet ved russiske atomkraftverk.

Reduksjon av radioaktivt avfall

“I dag kan vi bekrefte det faktum at det har vært en betydelig reduksjon i volumene av radioaktivt avfall ved de fleste anleggene i Nordvest-Russland,” sa Oleg Kryukov, direktør for statspolitikk innen forvaltning av RW og SNF og Atomavvikling. , ROSATOM.

I 2019 ga Norge finansiering for utvinning og transport av brukt atombrensel fra Andreyev Bay for første gang.

“Sikker håndtering og avhending av brukt atombrensel og radioaktivt avfall fra Andreyev Bay er fortsatt en av Norges viktigste prioriteringer i kjernefysisk sikkerhetssamarbeid. Selvfølgelig har Russland et ansvar for å utføre dette arbeidet. I tråd med internasjonale standarder, men vi er glade. å kunne bidra til og følge prosessen, sa statssekretær Audun Halvorsen.

Forbedret dialog

Dialog og kontakt mellom Statens strålevernmyndighet (DSA) og Rosatom State Atomiс Energy Corporation har blitt bedre under pandemien.

“Selv om vi har hatt en pandemi i litt over et år, har vi hatt en veldig god dialog med ROSATOM i løpet av denne tiden. Vi har faktisk hatt hyppigere kontakter og dialoger enn vi er vant til. Vi har blitt enige om å fortsette denne virtuelle kontakten selv etter at pandemien er over. Vi ser en mer kontinuerlig dialog som veldig positiv, ”sa han. Per Strand, administrerende direktør, DSA.

Forberedelse

På slutten av møtet ble det avholdt en spørsmålssvar med frivillige organisasjoner og russiske og norske medier.

Kjersti Album, prosjektleder for Norsk naturvernforening, spurte om det er tilstrekkelige planer og forberedelser fra myndighetene om transport av radioaktivt materiale langs den russiske og norske kysten.

”Fra norsk side er vi godt forberedt med en permanent beredskap på plass for atomhendelser. Dette gjelder både transport på norsk maritimt territorium og på egen hånd. nabolag. Dette er et av temaene som ble diskutert i detalj og i dybden i dag. Samarbeid knyttet til beredskap, varslingsrutiner og ledelse er en sentral del av nuklear sikkerhetssamarbeid mellom relevante strålevernmyndigheter i våre land, ”sa statssekretær Audun Halvorsen.