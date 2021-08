Nuno Espirido Santos Tottenham XI mot Man City og tre avgjørelser som kan endre planene hans

Tottenham tror Manchester Citys dårlige rekord på Tottenham Hotspur Stadium når de møtes i Premier League denne søndagen.

Etter åpningen Spurs ‘ Sofistikert stadion Tilbake i april 2019 har Pep Cardiolas menn mislyktes i alle sine tre kamper så langt, inkludert forrige sesongs 2-0-nederlag i november.

Definitivt en tøff første kamp i kampanjen mot Premier League -mesterne, det kan faktisk være den beste tiden å spille med laget, og noen viktige spillere kan hvile etter Euro 2020 -treningen.

Nuno Esperido Santo Og Tottenham -teamet hans har hatt en god sommer så langt, og de er i ferd med å fullføre forberedelsene i løpet av de neste dagene for å bedre starte den nye kampanjen.



Den nye sjefen har stilt opp i en 4-3-3-formasjon i sine fem sommervennskap, og ser ut til å ha bestemt organisasjonen, men han kan fortsatt få noen plasser i sitt XI.

Så hvem starter egentlig og hvem kan komme til siden for å møte Man City på søndag? Fotball. London Ta en titt

Keeper

Hugo Lloris var på mål igjen for seieren mot Arsenal søndag og beholdt sin plass blant pinnene mot Man City.

Pierre Luigi Collini har utmerket seg i spillet så langt, men han må sette av tiden sin og vente på en sjanse til Spurs Cup.

Rett tilbake

Dette er en av betingelsene som kan endres fra en seier mot Arsenal.

Jabed Thanganga Han presterte veldig bra i seieren og gjorde høyreback-stillingen til sin egen, men han banket på de siste fem minuttene, og det var ennå ikke klart om han var god nok til å spille.

Hvis tilgjengelig, ville det være en bedre innsats å starte foran Tonga Mad Doherty eller Serge Aryer fordi Spurs trenger en defensiv-tenkt spiller for å avbryte Jack Greeley.

Etter midten

Eric Dearman ser ut som en bestemt starter mot City.

Imidlertid er det spørsmålet om hvem som skal begynne med ham.



(Bilde: Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images)



Davinson Sanchez Å få godkjenning etter en sterk oppvisning mot Gunners ville være en favoritt, og det ville være veldig vanskelig å slå ham ut av XI fordi han var best.

Ny kontrakt Christian Romero kan være et alternativ ettersom han har kommet seg fullstendig etter en kneskade mens han spilte for Argentina i Copa America.

Espirido Santo bemerket at den 23 år gamle utgaven søndag var “veldig bra”, men de bør være forsiktige med å ta noen sjanser med ham.

Det kan være klokere å lette ham i de kommende kampene enn å kaste ham mot mesterne hvis han fortjener å legge til Romero.

Joe Rotten er et annet alternativ for sjefen, men det faktum at Sanchez startet foran ham sist søndag antyder at han vil være på benken for sesongens første seriekamp.

Venstreback

Dette er en veldig enkel avgjørelse ettersom Sergio Requilan ble valgt på venstre side av Espirido Santo.

Ben Davis kommer ikke til å spille mot Arsenal og vil ta hans plass på benken, ettersom han neppe kommer til å spille da Ryan Cesc ikke har spilt før på grunn av skade.

Sentral midten

Hovedtreneren har så langt brukt den tre-manners midtbanen i Tottenhams kamper før sesongen, mens Dele Alli avanserte for å lage en fire foran mens laget stod til hans disposisjon.

Sist helg var flott mot Arsenal, og det ser ut til at han har påtatt seg sin nye rolle på laget, det ville være et sjokk om den tidligere MK Dance -mannen ikke startet.

Pierre-Emil Hojbjerg skjønte ikke konsekvensene av en så rask vending på midtbanen, og viktigst av alt, etter å ha kommet til semifinalen i Euro 2020 med Danmark.



(Bilde: Shawn Potter / Getty Images)



Oliver Skip var bedre enn forrige sesong og ser ut til å være foran både Harry Wings og Massa Sissoko i Peking -linjen.

Det må være litt midtbanestabilitet der på grunn av Man Citys offensive alternativer, med England som må fortsette på midten med U21 internasjonale Hodge.

Giovanni Lo Celso kan være et alternativ fra benken fordi han var i en hjemmekamp i november i fjor og kommer til å bli helt savnet ettersom Dangui Ntompole ikke kommer til å vises i en av lagets fem kamper før sesongen.

Høyre ving

Lucas Mara var i utmerket form før sesongen og var imponert over Son Hyung-min og Steven Bergwijen på de tre beste.

Sizzling med lagvennlige mål og assistanse, bør brasilianeren være en del av angrepstrioen.

Venstre vinge

Bergvision Etter sesongen 2020/21 i Tottenham så han ut som sitt gamle utseende i sommer.

M.K. Han var veldig attraktiv i dansen, og han tok spillet til dem.

Det ville vært utrolig tøft for kantspilleren hvis han virkelig savnet utvalget.

Spiss

Alt avhenger av tanken til Espirido Santo Kane.

Den isolerte kapteinen i England har trent alene på The Lodge, og returnerte til Hotspur sist lørdag, men forventes å bli med lagkameratene torsdag.

Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre om spissen er involvert i et større kontantflytt til byen.

Hvis han virkelig starter, vil det være dårlige nyheter for Bergwig fordi sønnen sannsynligvis vil spille bredt i sin posisjon på venstresiden etter å ha spilt senter nylig.

Forventet Tottenham XI og Man City: Loris; Tonganga, Sanchez, Dear, Regulan; Hodgeberg, Skip, Allie; Lucas, Pergivision, sønn.