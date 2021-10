Nutri-Score, navngi lobbyer? Det er langt fra perfekt …

Nutri-Score ble lansert i 2014 i Frankrike og nå koordinert i 7 europeiske land, og har som mål å legge til rette for kvalitetsmat for forbrukere uten en bokstav og farget kode ” Verken tiden eller muligheten til å lese og forstå dataene fra etikettene på pakkene “, sier Monique Goines, direktør for European Bureau of Consumer Unions (BEUC). Det er sant at når man sammenligner en rekke produkter, kan balansen vippe til det bedre.

Emnet er imidlertid varmt: 1 av 2 europeere er overvektige, 1 av 5 er overvektige og 1 av 3 ungdom med BMI over 25, en epidemi som fører til hjerte- og karsykdommer, diabetes og hypertensjon … ” Dette genererer 60 milliarder helsekostnader over hele Europa Eric Andreu, MEP som denne uken lanserte den første debatten om Nutri-Score, reiser en utfordrende tittel: Er Nutri-Score i hendene på lobbyister? Hva er de mest effektive matetikettene? “

For en utvidet Nutri-Score

En logisk diskusjon for EU -kommisjonen, som er i studiefasen for å pålegge en harmonisert etikett på alle produkter i alle medlemslandene fra slutten av 2022.