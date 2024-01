NVIDIA CORP: UBS fortsetter med kjøpet – 10. januar 2024 kl. 22:22.

NVIDIA Corporation er verdens ledende designer, utvikler og markedsfører av programmerbare grafikkprosessorer. Konsernet utvikler også tilhørende programvare. Fakturering etter produktfamilie er fordelt som følger: – IT- og nettverksløsninger (55,9%): datasenterplattformer og infrastruktur, Ethernet-sammenkoblingsløsninger, høyytelses databehandlingsløsninger, kjøretøyplattformer og løsninger for autonome og smarte enheter, løsninger for kunstige selskaper. intelligensinfrastruktur, gruveprosessorer for kryptovaluta, integrerte datatavler for robotikk, undervisning, læring og utvikling av kunstig intelligens, etc. ; – grafikkprosessorer (44,1%): beregnet på datamaskiner, videospillkonsoller, livestreamingplattformer for videospill, arbeidsstasjoner, etc. (GeForce, NVIDIA RTX, Quadro merker, etc.). Gruppen tilbyr også bærbare og stasjonære datamaskiner, spilldatamaskiner, periferiutstyr til datamaskiner (skjermer, mus, spillkontrollere, fjernkontroller, etc.), programvare for visuell og virtuell databehandling, plattformer for automotive infotainment-systemer og samarbeidsplattformer på skyen. Fakturering etter aktivitetssektor er delt mellom datalagring (55,6%), spill (33,6%), profesjonell visualisering (5,7%), bil (3,4%) og andre (1,7%). Den geografiske fordelingen av omsetningen er som følger: USA (30,7%), Taiwan (25,9%), Kina (21,5%) og andre (21,9%).