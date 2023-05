Nvidia erter en ny versjon av HairWorks på video, med mer slående realisme enn noen gang

Nvidia viste nettopp frem den nyeste versjonen av teknologien sin på video Frisørsalong…og vi må innrømme, det er ganske imponerende!

De titusenvis av simulerte hår i videoen (synlig nedenfor) bruker nevrale fysikk, en teknikk som utnytter AI-prosessorkraften til et grafikkort for å forutsi hvordan noe vil bevege seg og samhandle med andre objekter i den virkelige verden. Når du ser på videoen, kan du se en RTX Real-Time-logo, noe som tyder på at kortene RTX fra Nvidia vil være de med den spesifikke prosessorkraften for denne teknikken. Dette i seg selv er ikke overraskende, siden gruppen aldri har lagt skjul på sin intensjon om å investere massivt i kunstig intelligens, og å gjøre det allment tilgjengelig.

» Denne teknikken muliggjør endelig presis og interaktiv fysikkbasert hårpleie.«, leser vi i beskrivelsen av videoen. Den første versjonen, allment anerkjent for sine realistiske effekter på The Witcher 3: Wild Hunthadde tiltrukket seg mange spillere men kjemper for å demokratisere.

Man kan bare forestille seg fremtiden til videospill med slike teknologier. Nvidia har klart styrket sin avdeling for FoU de siste årene, og avslører spesielt den ambisiøse stisporingen som muliggjør mer realistiske lyseffekter enn noen gang før. la oss heller ikke glemme episke spill og de mange forbedringene av Unreal Engine 5.1, samt Microsoft som, mer diskret, optimerer maskinvaren vår ved hjelp av DirectX 12. Fremtiden lover forresten å være full av piksler for spillere!

gilles davietForfatteren av artikkelen » Interaktiv hårsimulering på GPU ved hjelp av ADMM«henviser i sitt arbeid til vanskelighet for digitale artister for å lage høykvalitets hårhøydepunkter for virtuelle karakterer. Denne nye metoden er designet for å gjøre den mer realistisk enn dagens metoder, som hovedsakelig er basert på geometriog mindre beregningsintensiv, fordi den utnytter kraften til GPU parallell prosessering moderne.

Hvis du vil bade i den algoritmiske skjønnheten til Daviets hårsimuleringsteknikker, kan du Last ned pdf og konsultere den før den publiseres i SIGGRAFI, neste august. Forhåpentligvis det første glimtet av heksen 4 (selv om det ikke er ventet på noen år) vil blende oss med individuelle hår som blåser i Kaer Morhen-vinden.

